リーズに所属する日本代表MF田中碧のパフォーマンスに賛辞が送られている。

プレミアリーグ第12節が28日に行われ、リーズはコヴェントリーと対戦。ショーン・ロングスタッフが2ゴール1アシストを記録する活躍を見せ、3－0で快勝したリーズはトッテナム・ホットスパー戦（◯1－0）、チェルシー戦（◯4－1）に続いての3連勝を達成し、暫定ながら順位を6位に上げている。

坂元達裕との日本人対決も実現した一戦に先発出場した田中は、得点には直接関与しなかったものの、3点目の組み立てに関与するなど、70分までのプレーで勝利に貢献を果たした。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『ヨークシャー・イブニング・ポスト』は田中に「8」点をつけ、「いつものように精力的で、好タックルやインターセプトを数多く見せた」と賛辞が送られている。

また、地元メディア『リーズ・ライブ』でも田中には「8」点がつけられ、「後半開始直後、激しいタックルを敢行。ライン間で気の利いたパスをいくつか供給した。ペナルティエリアの端から放ったシュートは大きく枠を外れた。3点目となるゴールでは、（ガブリエル・）グズムンドソンとのワンツーで絡んだ」と評価されている。

【ハイライト動画】田中碧先発のリーズが、坂元達裕先発のコヴェントリーに3発快勝