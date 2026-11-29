DeNAからドラフト5位指名を受けた上武大の木口永翔が29日、球団と仮契約を結んだ。

木口は球団を通して「このような日を迎えることができ、ようやくプロの舞台に立ったという実感が湧いてきました。自分の持ち味は、伸びと勢いのあるストレートです。そのストレートを生かし、将来的には日本球界を代表するような投手になっていきたいと思います。1年目からチームの日本一に貢献できるよう頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いいたします。」とコメントした。