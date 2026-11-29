フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「月収100万円ある夫が生活費を入れてくれない」という切実な相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞夫が生活費を入れてくれません。月収100万円程度もあるのに、家族に入れてくれるお金は2万円という時もあります。子どもは小学校1年生がいます。私ひとりの経済力では食費も学用品も足りません。別居して婚姻費を請求する法的処置をとることもできますが、子どもはこの街に住んでいるし、別居と離婚は迷います。今朝も家にいないと思ったらゴルフに行っていました。ゴルフや打ち上げに行くお金はあるのに……子どもの将来や、健やかな生活はどう考えているのか？と聞いてもスルーです。夫はあまり家にいないですが、家にいる時は子どもを可愛がります。可愛がるなら、生活費（学用品費）くらい出せないものか……夫の行動が理解できません。子がいながらあまりに身勝手と思うのは、私のワガママでしょうか。私はパートですが、家事、育児、学力補助、学校行事、送迎と余裕がなくヘトヘトです。この場合どうしたら良いでしょうか？ 離婚することへの子どもの心の傷も気になります。そして私ももう40代後半。再就職も難しくなってきています。みなさん、アドバイスお願いします……。（40代 女性 パート・アルバイト）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「なんてこった！ この夫はひどいですね。怒りすら湧いてくるひどさです」と相談者の気持ちを代弁するように憤ります。「だって、月収100万円もあるのに2万円しか入れてなくて、食費や生活用品、学用品などを全部パート代から相談者さんが払っているわけですよね。その上、家事や育児、学校行事、子どもの送迎も全部やっていらっしゃる。これはちゃんちゃらおかしいですよ！」と強い口調で訴えました。さらに住吉は、「話し合おうとしてもスルーされて、『はぁ』とか言ってゴルフに行ってしまうわけですよね。むかむかしてきますけれども、こういう時は怒りに共感するだけでなく、論理的にどういうことが可能か、行動的に冷静に何ができるのか、法律的にはどうなのかといった具体的な方法が大切です。専門家の方や経験者の方のご意見がすごく心強いのではないでしょうか」とリスナーへ呼びかけ、「大変な中、Blue Oceanを頼ってくださってありがとうございます。心強いお話が届くと思いますので、お待ちくださいね」と相談者を励まし、そのほかのリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組には現役の弁護士や同じ境遇を経験したリスナーから、具体的で心強いアドバイスが次々と届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、出勤途中にラジオを聴いていたという現役弁護士からの、法律的な視点に基づくアドバイスです。◆「同居のまま」でも婚姻費用の分担調停は申し立てできる！自分の法律事務所へ出勤途中の弁護士です。ラジオからガチな法律相談が流れてきてびっくりしました。相手のことを諦めた方が楽になれると思いますが、まだ諦めていないから苦しいのだと思います。わかろう、わかりたいと思うと苦しい相手かもしれませんね。色々すでに調べていらっしゃる相談者さんですが、見落としていそうなことは「別居しなくても、同居のままでも、婚姻費用の分担調停を申し立てすることができる」ということです。「別居して婚姻費用の請求ですね」と通り一遍の方法や手段だけを宣う弁護士ではなく、相談者さんの考えを整理するお手伝いをしてくれる弁護士に出会えるといいなと思います。私も5歳の子どもの育児を9割やりながら仕事をしているので、時間的余裕がない大変さはよく分かります。経済的余裕もないとなれば相当でしょう。いい出口が見つかりますように！（東京都 48歳 男性 専門職・クリエイティブ職）――続いては、夫の行動を「経済的DV」と指摘し、無料相談の活用や事実の記録を勧める経験者からのメッセージです。◆それは「経済的DV」。事実をまとめて弁護士の無料相談へそれは「経済的DV」です。今書かれていた事実、思い出せる限りの「事実」をまとめて、すぐに弁護士に相談しましょう。初回30分は無料という所が多いと思いますし、無料で請けてくれる法テラスもあります。離婚に強い弁護士と法テラスをすぐに検索しましょう。本人は気づかないのが家庭内DVの怖いところです。私はレポートを持って半信半疑で弁護士事務所を訪ねましたが、5枚のうち1枚目で「これはDVですね」と言われ、踏ん切りがつきました。両親の不仲は子どもも気づいています。母親を傷つける父親は、かえって子どもも傷つけます。あなたはもう十分頑張って来ました。ここからは自分のために一歩踏み出してください。弁護士というプロが間に入ってくれるだけで、とても勇気を持てますよ。（神奈川県 61歳 女性 専業主婦・主夫）◆無料相談で「自分はおかしくない」と認識することが原動力に相談者さんのメッセージにいてもたってもいられなくなり、送ります。私は状況は違えど、1年半前に家から逃げて別居・離婚したものです。最初はどう動けるのか不安で、何から始めて良いのやら分からなかったことを思い出しました。でも、ここにメッセージできているので1歩踏み出せていますよ！私は弁護士さんの無料相談や自治体にたくさん相談して、まずは「自分がおかしくない！」と理解・認識することが一番の原動力になりました。決めるのは自分なので、決断するための自信をつけた感じです。色んなところに相談すると意見が違って混乱することもありましたが、「自分がどう生きたいのか？」をはっきりさせてそのために動くことが大切だと思います。まずはたくさん相談して、味方を増やしてくださいね。（38歳 女性 会社員）――最後は、「生活費を入れない父親」のもとで育ったという女性から、子どもの心の傷を案じる相談者へ向けた切実な体験談です。◆「子どものため」を思うなら、離れる決断は早い方がいい私の父がまさに、相談者さんの夫のように生活費を入れてくれない人でした。大人になってから知りましたが、これもDVの一種だそうです。父は給料を落とした・失くしたなどその場しのぎの嘘ばかりで、本当は相談もなく車やバイクを買ったり、パチンコやギャンブルで使ったりしていました。家族5人、母のパート代だけで生活できるわけもなく、祖母にお金を借りに行ったり、電気やガスが止められたりしたことも一度や二度ではありません。母が父を問い詰めるたび家庭内のムードは最悪で、私はそれが辛く、高校生の頃は帰宅を遅らせてできるだけ家にいないようにしていました。結局、子ども3人が結婚した後に離婚し、今70代の母は経済的にも精神的にも解放されて本当に楽しそうに過ごしています。父も子どものことは好きでしたが、私の子どもの頃の心の傷はあまりに大きく、年を取った今でもどうしても許せず、ほとんど連絡を取っていません。子ども側の立場の経験者として、絶対に離れるなら早い方が良いです！ 帰りたくないような家庭環境で毎日を過ごすよりも、お母さんが生き生きしている顔を見て育つ方が絶対に良いです。うちの母も一度離婚したあと、私の小学校入学を機に復縁しましたが、父は全く変わらず、母はいまだに「一度目の離婚のときにきっぱり別れておくべきだった」と言いますよ。ぜひ思い切って一歩を踏み出してください。（東京都 45歳 女性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM