オリックスが、大学や自治体と連携して毎年実施している大学生によるマーケティングプレゼンテーション（ファーム来場者調査合同発表会）が11月28日、阪南大学あべのハルカスキャンパスで開かれた。

2014年から関西の大学や自治体と連携。スポーツマネジメントなどを学ぶ学生に授業を行うほか、ファン獲得につながるテーマを与え、大学所在地近くの球場などで開催される二軍戦での来場者調査を基に、若者目線からファンサービスやファン獲得策の提案をしてもらう取り組みを進めてきた。

13回目のテーマは「ファームの魅力やバファローズの強みを活用して『ファームに大きなムーブメントを起こす施策』を提言してください」で、関西大学（総合情報学部徳山ゼミ）、阪南大（江原ゼミ）、桃山学院大、大体大、天理大（体育学部稲葉研究室）、大阪成蹊大、大商大（発表順）が参加した。

関西大は2軍の観戦者に「2軍に推し選手」が多い（73.3％）ことに着目。「推し応援」が観戦理由だったのは、1～3回までのライト層が29.7％だったのに対し、7回以上のヘビー層が76.1％。友人の同伴者も同様に23.7％から59.0％に上昇していることから、一人ではなくグループが推しを目的に観戦を楽しめるようなイベントを提案。

阪南大はファーム（FARM）が農業を意味することから、「FARM×FARM」として農業体験とファーム観戦を組み合わせたイベントを提案した。JAや自治体に協力を求め、調査を担当した「富田林バファローズスタジアム」では富田林特産の「大阪きゅうり」を収穫した後に観戦する。堺市では「玉ねぎ」、橿原市は「大和丸なす」など、ファーム主催試合が開催される地域の特産品を紹介し、地域密着を図る狙いもある。

発表内容について、オリックス球団の岡村義和スタジアム運営グループ課長は「発表の内容やプレゼンテーションのレベルが年ごとに上がって驚くばかり」と話し、スタジアム運営グループプロジェクトマネジャー兼広報宣伝部プロジェクトマネジャーの花木聡さんは「オリックスのことをいっぱい調べてもらい、すごく熱のこもった提案をいただいた。いいアイデアを頂戴して実現させられたらいいなと思った一日でした」と大学生らの提案を歓迎していた。

取材・文 北野正樹