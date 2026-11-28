23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と佐伯貴弘氏が、来季から試験導入されるピッチクロックについて言及した。

齊藤氏は「ボールをもらってから15秒以内に投げなきゃいけない。早くサインを決めなきゃいけない。自分の気持ちの整理しなければいけない」と話し、「ボール先行になるとピッチングの幅が変わってくるし、ちょっと投げにくくなるんじゃないかな。時間を早くしないといけない感じになってしまう。焦りが出るんじゃないかなという心配がありますね。最初は集中できないんじゃないかな、時計の方ばっかり目がいってと言うのはあると思いますよ」と指摘した。

佐伯氏は「バッター目線でいうと、バッターもそれぞれが打席の中でルーティンをそれぞれしていると思うんですよね。ルーティンをやっている間で頭の中で、駆け引きしたり予想するなので、その時間がちょっと短縮されてくる。間違いなくテンポアップはすると思うんですけど、1年間猶予がありますから、そこでバッターがどうやって慣れていくか、楽しみに見たいですよね。秒数、ピッチャーもバッターも決められた秒数を体に刻み込まないといけない」と話した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』