アーセナルに所属するノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが自身の去就について言及した。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同選手のコメントを伝えている。

現在27歳のウーデゴーアは、2021年1月にレアル・マドリードから期限付き移籍でアーセナルへ加入すると、同年8月に完全移籍で正式加入。2022年夏からはキャプテンも務め、ここまで公式戦253試合出場で47ゴール48アシストを記録。昨シーズンは悲願のプレミアリーグ制覇に貢献した。

クラブは現在、主力選手との契約延長に動いていることが報じられているが、現行契約が2028年6月30日までのウーデゴーアもその一人となっている。ウーデゴーアはアーセナルとの契約延長を望んでおり、「何度も言ってきたことだが、僕はここにいられて本当に幸せだ。このクラブが大好きだし、願わくばこれからもずっとここにいたいと思っている」とアーセナルへの忠誠を誓った。

さらに、契約延長交渉の行方についても「心配はいらない。しっかり解決したいと思っているし、一番大切なのはピッチ上でのプレーに集中することだ」とコメント。そのうえで、「ここでもっと多くのタイトルを獲得したい。アーセナルで全てを勝ち取りたい。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、カップ戦。それが僕たちの目標だ」と語り、意欲を燃やしている。

最後に「ここには必要なものが全て揃っている。僕たちはこれまでもやれることを証明してきた。今度はもう一度、さらに多くの勝利を掴み、もう一歩前進できることを証明してみせる」と宣言。プレミアリーグ連覇、そしてクラブ史上初となるCL制覇に向けて決意を示した。