鹿児島ユナイテッドFCは28日、2026／27明治安田J3リーグ第17節ガイナーレ鳥取戦にて、不正入場が発生していたことを発表した。

クラブは公式発表にて、同試合で「U-18価格の対象ではないにもかかわらず、U-18価格のチケットで入場する不正行為が6名発覚した」と報告。「Jリーグ試合運営管理規程第4条（禁止行為）『（2）正当なチケット又は通行証を所持せずスタジアム内に入場する行為』に抵触した」として、該当する6名に対し、「鹿児島ユナイテッドFCのJリーグ公式戦（ホームゲーム10試合ならびにその期間内のアウェイゲーム）への入場禁止」の処分を下したことを明らかにした。

またクラブは、「U-18価格の対象でないにも関わらず、意図的かつ継続的にU-18価格で購入・ご入場している『大人』のお客様が複数名発覚している」と表明。「このような行為は断じて許すことはできません」と厳しく非難した上で、チケット収入はクラブの運営を支える重要な財源であるとし、適正なチケット購入への協力を呼びかけている。

今後の対応について、「入場ゲートにて、対象の年齢に該当するか判断に迷う際は、スタッフより年齢確認を行う場合がある」と説明し、該当チケットを利用する来場者に対して身分証の提示などを求める方針を示している。