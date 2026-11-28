物価高による生活コストの上昇によって、「自分の今の給料は周りと比べてどうなのだろう」と収入を改めて意識する人も多いでしょう。平均年収は年代だけでなく業種ごとにも違いがあります。

そこで今回は、国税庁の「民間給与実態統計調査」のデータをもとに、「運輸業、郵便業」の平均年収を年代別に紹介します。

◆運輸業、郵便業の平均年収は？

国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」では、民間の事業所における年間の給与の実態が年代や事業所規模、企業規模などで分かります。

同調査によると、運輸業、郵便業で1年を通じて勤務した給与所得者の平均年収は488万円でした。全14業種の平均年収と比較すると、表（令和7年 業種別の平均年収）のようになります。

全業種の平均年収は496万円。運輸業、郵便業は全体平均をやや下回る水準で、14業種のうち9番目にあたります。

※同調査での給与とは、1年間の給料・手当、および賞与の合計額を指し、給与所得控除前の収入金額のことです。通勤手当などの非課税分は含まれません。また、調査対象は、民間の事業所に勤める給与所得者（パート・アルバイト、役員を含む）で、従業員1人の事業所から5000人以上の企業まで幅広く対象としています。

◆年代別に見る運輸業、郵便業の平均年収

運輸業、郵便業の平均年収を「年代別」に見てみましょう。

年代が上がるにつれて年収も上昇し、40代前半でピークの542万円に達しています。その後、40代後半から50代にかけては500万円台で横ばいが続き、60代に入ると年収は下がっていく傾向が見られます。

＜参考＞

国税庁「令和7年分 民間給与実態統計調査」

文＝All About 編集部