2026年11月29日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月29日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい1日となりそうです。仲良くなりたい人、好きな人に積極的にアプローチをしていきましょう。趣味も充実しやすいので、好きなことをとことん楽しむのがおすすめです。学びがあったり、成長につながるような1日です。今日は視野を広げていろいろなものに意識を向けてみましょう。海外に関することにも触れてみると良いでしょう。好調な運気で、幸運に恵まれそうな1日です。直感を大切に過ごしてみましょう。今日は行ってみたい場所へ出掛けると、さらに運気がアップしそうです。マイペースに自分時間を楽しめる日です。今日は美味しいものを食べたり、心が求めているものを素直に選択しましょう。コミュニケーションが活発で楽しいことが広がるような1日です。今日は多くの人と関わることで収穫がありそうです。人が集まる場所へ積極的に出掛けてみましょう。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションが活発な運気です。今日はパートナーとの時間を大切にしてみましょう。自分自身の心と向き合う時間を持つのも素敵な過ごし方です。趣味が充実しやすく、学びがありそうな1日です。今日は資格取得に向けて勉強を始めたり、新しく趣味を開拓したりするのにも向いています。金運が好調です。今日は心が満たされる時間を過ごせそうです。欲しいものを購入したり、美味しいものを食べたり、自分にご褒美をあげましょう。仕事運が好調です。今日は集中力も高まりやすい1日なので、ため込んでいる課題などがあれば、ここで進めておくと良いでしょう。今日はゆっくり疲れを癒やすのに良い日です。ヨガやストレッチをして心地よく身体を動かしてみましょう。たくさん睡眠をとったり、昼寝をしてリフレッシュをするのもおすすめです。内省がテーマです。不要なものを手放したり、書類の整理をしてみましょう。モヤモヤしたときは近くのお寺へお参りをすると、気持ちが落ち着きそうです。いろいろと深く考えてしまいそうな1日です。今日はなるべく1人の時間を過ごしたり、思考の整理をする時間を持つようにしましょう。瞑想する時間を持つのも効果的です。今日はバスソルトや入浴剤を入れて、お風呂の時間を楽しみましょう。温泉に行くのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/