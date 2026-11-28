ウェストハムに所属するイングランド代表FWジャロッド・ボーウェンが、自身の去就に言及した。27日にイギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。

現在29歳のボーウェンは2020年1月にハル・シティからウェストハムに加入して以降、右ウイングの主軸として公式戦通算300試合に出場して94ゴール71アシストを記録している。昨シーズンのプレミアリーグでウェストハムが降格した際には“個人残留”が噂されたが、キャプテンは1年での1部復帰を掲げて漢気でウェストハムに残った。

しかし、昇格の筆頭候補と目されていたウェストハムは2部で苦戦を強いられている。直近6試合で2分4敗と急降下し、27日終了時点で自動昇格圏の2位ストークと勝ち点差「11」、昇格プレーオフ圏の6位サウサンプトンと勝ち点差「7」の13位に位置している。

そのようななか、ボーウェンはイギリス紙『スタンダード』のインタビューに応じ、「降格した後も、チームを離れたいと思ったことは一度もない。このクラブをプレミアリーグに復帰させられるはずだと、そのチャンスに懸けたいとずっと思っていた。その先頭に立ちたかったんだ」と、今でもウェストハムでプレミアリーグに復帰するのが自身の最優先事項だと明かす。

ボーウェンは続けて「先のことを考えすぎるのは良くないと思う。今は力をこのシーズンに注ぐべきだからね」と語りつつ、「でも、もしそれが叶わなかったら、シーズン終了後に話し合うことになるだろう」と、ウェストハムが昇格に失敗すれば来夏に退団する可能性がゼロではないことを認めた。

それでも、「ただ、今はこのシーズンにすべてのエネルギーを注ぐしかない」と語り、「僕たちには特別な何かを成し遂げられる可能性があるんだから」と、主将はウェストハムの後半戦での巻き返しに自信をのぞかせた。

なお、ボーウェンとウェストハムの契約は2030年夏まで残っている。

【ハイライト動画】ボーウェンが1G2A リンカーン・シティ 0－6 ウェストハム