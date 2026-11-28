2026／27明治安田J1リーグ第17節が28日に行われ、柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦した。

3位柏と2位広島が勝ち点差「1」で直接対決。試合の均衡が破れたのは19分、広島がセットプレーで先制する。左サイドでフリーキックを獲得し、松本泰志がインスイングのボールを供給。荒木隼人が空中戦を制して頭で合わせると、ゴール前でセバスティアン・アレーがコースを変えて押し込んだ。

しかし、24分に柏が試合を振り出しに戻す。敵陣でのボール奪取から速攻に転じ、弓場堅真が左から送った高速クロスに久保藤次郎が合わせた。

さらに28分、柏が逆転に成功する。再び素早い攻撃を見せると、戸嶋祥郎のスルーパスに抜け出した藤尾翔太が鋭い切り返しで対峙したキム・ジュソンをかわし、右足でファーのゴール右隅へ流し込んだ。

リードで折り返した柏は、57分に広島を突き放す。人数をかけて押し込むなか、藤尾が放ったシュートは相手GK大迫敬介に防がれたが、こぼれ球を山之内佑成が押し込みJ1リーグ初得点を記録した。

広島は惜しいチャンスを生み出したが追撃弾は奪えず、柏が3－1で勝利した。広島は6試合ぶり黒星となり、リーグ戦2試合ぶり白星の柏が広島をかわして2位に浮上した。次節は12月6日に行われ、柏はホームでアビスパ福岡と、広島はホームでヴィッセル神戸と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 3－1 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 19分 セバスティアン・アレー（広島）

1－1 24分 久保藤次郎（柏）

2－1 28分 藤尾翔太（柏）

3－1 57分 山之内佑成（柏）

【ゴール動画】柏vs広島