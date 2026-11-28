阪神は今オフ、中日から上林誠知、オリックスから中川圭太と2人の野手をFAで獲得することに成功した。

上林、中川には、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦した三冠王の佐藤輝明に代わる打線の中心としての活躍が期待される。

阪神ファンは熱狂的な応援が特徴。その環境下で前チーム時代の活躍ができるか気になるところ。プレーヤーとしての特徴、当時の状況などあまり参考にならないが、これまでFAで獲得した野手の移籍前年と移籍1年目はどんな成績を残したのだろうかーー。

中川と同じようにオリックスから阪神へFA移籍した野手は石嶺和彦、日高剛、糸井嘉男と3人いる。石嶺、糸井ともに打率は落としたものの、本塁打と打点は移籍前と変わらない数字を残している。

上林のように同一リーグの移籍した選手で言えば、金本知憲、新井貴浩ともに、移籍1年目から前チームの最終年と変わらない働きをみせ、金本は3番打者として移籍1年目の03年に阪神のリーグ優勝に貢献した。

上林、中川は移籍1年目にどんな成績を残すだろうか。

▼阪神FA移籍組の移籍前年と移籍初年度の成績

・石嶺和彦（オリックス → 阪神）

移籍前年 ：130試 率.273 本24 点77（93年）

阪神1年目：130試 率.246 本17 点77（94年）

・片岡篤史（日本ハム → 阪神）

移籍前年 ：106試 率.254 本16 点62（01年）

阪神1年目：120試 率.228 本11 点46（02年）

・金本知憲（広島 → 阪神）

移籍前年 ：140試 率.274 本29 点84（02年）

阪神1年目：140試 率.289 本19 点77（03年）

・新井貴浩（広島 → 阪神）

移籍前年 ：144試 率.290 本28 点102（07年）

阪神1年目： 94試 率.306 本8 点59（08年）

・藤井彰人（楽天 → 阪神）

移籍前年 ：8試 率.222 本0 点2（10年）

阪神1年目：99試 率.223 本2 点15（11年）

・日高剛（オリックス → 阪神）

移籍前年 ：52試 率.239 本1 点8（12年）

阪神1年目：44試 率.289 本2 点7（13年）

・糸井嘉男（オリックス → 阪神）

移籍前年 ：143試 率.306 本17 点70（16年）

阪神1年目：114試 率.290 本17 点62（17年）