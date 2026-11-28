2026／27明治安田J1リーグ第17節が28日に行われ、清水エスパルスと浦和レッズが対戦した。

7戦未勝利で残留争いに巻き込まれている清水と、4戦未勝利でAFCチャンピオンズリーグ出場圏が遠のく浦和。前半は締まった展開のなかで両チームにチャンスは多く訪れず。清水は45分に北川航也が抜け出しから決定機を迎えたが、右足で放ったシュートは惜しくもポストを叩き、前半はスコアレスで折り返す。

浦和はハーフタイム明けから投入されたオナイウ阿道に複数のチャンスが訪れたものの、相手GK梅田透吾にことごとく防がれる。74分にはカウンターで林幸多郎にも絶好機が訪れたが、これも梅田のファインセーブに阻まれた。

ともに交代選手を投入してオープンな展開となった77分、ついに試合の均衡が破れる。清水は敵陣中央でフリーキックを獲得し、放り込んだボールからパスを繋いでボールはカピシャーバの足元へ。カピシャーバは冷静に左足を振り、ゴールへ流し込んだ。

清水がこの1点を守り切ってリーグ戦8試合ぶり白星を掴み、浦和は5試合未勝利となった。次節は12月5日に行われ、清水は敵地でV・ファーレン長崎と、浦和はホームで名古屋グランパスと対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 1－0 浦和レッズ

【得点者】

1－0 77分 カピシャーバ（清水）

【ゴール動画】清水vs浦和