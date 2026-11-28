なでしこジャパンは28日、広島の平和記念公園で慰霊碑参拝および献花を実施した。

エディオンピースウイング広島での『MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。』ブラジル女子代表戦を翌日に控えるなでしこジャパン。狩野倫久監督、主将の高橋はなをはじめとした選手23名やスタッフがそろって参加した。

献花後、高橋は「あらためて平和の大切さをすごく考える時間になりました」とコメント。「今、サッカーができること、日本でこうして活動ができることは当たり前のことではないと感じましたし、感謝の気持ち、誰かを思う気持ちを胸に持ち、まずは自分たちができるサッカーで何かを感じ取ってもらえるくらいに頑張っていきたいです」と、翌日へのブラジル戦含め、思いを新たに今後も臨んでいきたいと続けた。

狩野倫久監督は、長崎での原爆投下によって母方の祖父母が長崎県南部にある樺島で被ばくしていたことを明かし、涙を見せながら「一瞬で時を奪われた広島の皆さんの苦しみや悲しみ…。そこから立ち上がって、今こうして自分たちがサッカーをすることができます。準備してくださった皆さんに感謝しています」とコメント。

「長崎の原爆資料館に当時の曲がったお皿があり、自分自身もそこに足を運び、昔からそれを見て、聞いて、そして語り部さんの話を聞いて。広島も以前の資料館や新しくなった資料館へ何度も足を運ばせていただきました」とこれまでを振り返り、涙を流した理由についても触れた。

世界中で親しまれるサッカーという競技を通じてメッセージを届けることができる。狩野監督は、「自分たちはこのスポーツを通じて、笛が鳴ったその時から最後まで全力で戦う姿、走る姿を、チーム一丸となって日本を代表して戦う姿をサポーターの皆さん、広島の皆さんにぜひ見ていただきたいと思います」と力強く話している。

なでしこジャパンは29日に広島県のエディオンピースウイング広島（13時55分キックオフ、日本テレビ系列で生中継、TVerで生配信）、12月5日に岡山県のJFE晴れの国スタジアム（15時キックオフ、ABEMAで無料生配信）で、それぞれブラジル女子代表と対戦する。