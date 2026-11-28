2026／27明治安田J1リーグ第17節が28日に行われ、ヴィッセル神戸とジェフユナイテッド千葉が対戦した。

公式戦5試合勝利から遠ざかっている神戸と前節3連勝が止まった千葉、ともに仕切り直しを図るチーム同士の一戦となった。試合の均衡が破れたのは21分、ホームの神戸が先制する。ペナルティエリア手前でパスを受けた飯野七聖が右足一閃。低く鋭いシュートをゴール左下隅に突き刺した。

前半の主導権を握った神戸が1点リードで折り返すと、56分に千葉が試合を振り出しに戻す。エリソンのクロスを田中和樹が頭で折り返し、ペナルティエリア中央で受けた石川大地は相手に囲まれながらも姫野誠につなぐ。姫野は権田修一との一対一を制して押し込んだ。

神戸はその後、権田が田中との接触で負傷するアクシデントに見舞われたが、74分に勝ち越し成功。左からジエゴが送ったクロスから、投入直後の小松蓮がヘディングシュートをねじ込んだ。

その後の千葉の反撃を凌いだ神戸は、小松が試合終了間際にダメ押しの3点目を奪って公式戦6試合ぶり白星を掴んだ。一方、千葉は2連敗となった。

次節、神戸は12月6日に敵地でサンフレッチェ広島と、千葉は同5日にホームで鹿島アントラーズと対戦する。

【スコア】

ヴィッセル神戸 3－1 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

1－0 21分 飯野七聖（神戸）

1－1 56分 姫野誠（千葉）

2－1 74分 小松蓮（神戸）

3－1 90＋8分 小松蓮（神戸）

【ゴール動画】神戸vs千葉