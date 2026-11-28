アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、動向に注目が集まっているアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョに言及した。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在22歳のガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2025年8月にチェルシーに完全移籍を果たしたが、思うような活躍を見せることはできず。今年7月にアストン・ヴィラに一定の出場試合数などの条件を満たすことで発動する買い取り義務条項が付帯するレンタル移籍で加入した。

しかし、エメリ監督の信頼を勝ち取ることができていないガルナチョは、今シーズンここまで先発出場はゼロ。途中出場したのも公式戦7試合で、出場時間はわずか95分にとどまっている。

さらに、リーグ戦は2試合連続でベンチ外となった後、24日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のガラタサライ戦でも、控えゴールキーパー2名がベンチ入りした一方で、ベンチ入り可能な12枠のうち11枠しか埋まっていなかったにもかかわらず、再びベンチ外となった。

この判断が大きな話題を呼び、ガルナチョは自身の公式インスタグラムからアストン・ヴィラ関係の投稿をすべて削除したほか、マンチェスター・ユナイテッド在籍時にFAカップ優勝を祝った過去の投稿をピン留めしたことで、今冬の移籍市場でガルナチョはレンタル移籍が解除され、チェルシーに戻った後に新天地に移籍する可能性があることが噂されていた。

そうしたなか、改めてガラタサライ戦でガルナチョがメンバー外になった理由について聞かれたエメリ監督は「彼がメンバーに入っていないのは、他の選手たちの中から選ばなければならないという理由からだ」と語りながら、次のように続けた。

「私は彼を、一人の人間として、そして選手として尊重している。メンバーに入っていないのは、あくまでそうした理由によるものだ。しかし、サッカーの世界は変わるものだ。今後も試合が続いていく中で、選手たちが必要になるはずだ」

最後に出場したのは10月31日に行われたフルアム戦で出場時間はわずか3分間だけだったガルナチョだが、エメリ監督は「アレハンドロ・ガルナチョは非常に良いトレーニングを積んでいる。彼の姿勢は素晴らしく、とても良い心構えだ。シーズン当初はコンディションが万全ではなく、苦労していた。今はコンディションも整っていて、高いレベルでトレーニングに取り組めている」と明かしながら、現時点で去就については何も決まっていないことを強調した。

「今は11月だ。確かに1月には移籍市場が開くけど、我々は1月の移籍市場のことなど考えていない。私自身は特にそうだ」

「もちろん、彼を含め選手たちは皆、良いパフォーマンスを見せている。熱心に取り組んでいるし、我々がどのようにチームを構築しようとしているのかを理解してくれている」

「2カ月前とは状況が違う。当時は、我々が必要とする一貫したプレーができるだけのコンディションが整っていなかったからね。だから、このままクラブとして、チームとして、そして選手個人としても、前進し続けていくことが大切だ。今後の成長に期待しよう」