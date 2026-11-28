断崖絶壁に追い詰められた状況は、若きサムライたちを縮こまらせるのではなく解き放つこととなった。

グループステージ第3節を迎えたFIFA U－17ワールドカップカタール2026。27日のU－17ホンジュラス代表戦を前にしたU－17日本代表の戦績は2戦2敗、勝点0。まさに「もう失うものは本当に何もない」（MF和田武士＝浦和レッズ）状況となった。

ただ、追い込まれたからこそ生まれるムーブメントというのもあり、選手たちはあらためて団結心を確認し、チャレンジャーとしてのマインドを持ってこの第3戦へ臨んでいた。選手たちの合言葉は「4点差をつけて勝つ」ということ。

もはや自力での突破は消滅した状況だったが、得失点差で優位に立てるこの数字は明確な目標だった。そのためにノドから手が出るほど欲しいのは早い時間の先制点だった。

それを誰よりもわかっていたのはチームの最前線を担うセンターFWの齋藤翔（横浜FC）である。

「終わってしまったことはもう戻れない。でも自分たちにまだ可能性があるのだから、それを信じて、とにかく点を取って勝つだけ。今はもう、そこだけを目指して準備してます」

大きな失意を伴った第2節の敗戦後、齋藤はそう語っていた。

そして迎えたこのホンジュラス戦、日本の選手たちは「まずゴールへ向かう」、「積極的にシュートを打つ」というサッカーのプリミティブなプレーをチームとして徹底。そして「積極的に打ちに行っていい分だけ、その後に絶対すぐ切り替えろ、っていうのは、チームで統一されていた」と齋藤が言うように、攻守の切り替え意識の高さも際立っていた。

その結果としてボール支配率は今大会で初めて相手を下回ることになったが、シュート数は激増する。ただ、序盤のゴールチャンスは逃してしまい、“4得点”という目標を考えると、やや暗雲も立ちこめ始めていた。

「前半の20分近くでしたよね。その時間帯まで、点が入らなくて、少しジレる時間帯になっていたかもしれない」（齋藤）

この空気を打ち破ったのが、他ならぬ齋藤だった。前半の18分、中島璃久（FC東京）のパスを受けるとミドルレンジから右足一閃。「得意な角度」と語った位置からのシュートが見事にゴールネットを揺らし、今大会初めての先制点が日本にもたらされた。

「練習ではあまり見せてないようなシュートでしたけど、でも試合だからというか、あれがゾーンって言うんですかね。自分の形に何かが入った感覚がありました」（齋藤）

小野信義監督が「あの得点はすごく大きかった。チームに勇気を与えるゴールだった」と振り返る1点が日本に生まれ、ここからゴールラッシュが始まることとなった。

齋藤はさらに4－0となった直後の57分に、同じく右足のミドルシュートを鮮やかに突き刺し、チームの5点目を記録する。4点リードを奪ってからの試合運びが難しくなる可能性もあった中で、これも重要なゴールだった。

「前向いてからはもうゴールしか見えなくて。その見えたシュートコースに打ったら入ってくれた。とんでもなくうれしかったです」（齋藤）

最終的には7－0の大差で勝利。得失点差で優位に立って他グループの結果を待つ形となったが、無事にグループステージ突破が決まり、チームは断崖絶壁からの生還を果たすこととなった。

「『4点以上取ろう』というのが選手たちの中で統一されていたし、実際に自分たちが圧倒した試合ができた。『そういう試合をしよう』と試合前日から皆で言っていたことでしたけど、まさにそれができたなって感じです」（齋藤）

日本はグループステージ突破を決めたとはいえ、もちろんこれで満足という話ではない。

「自分たちが3位突破だからとか、次の試合の結果には何も関係ないですし、どんどんどんどん強い相手をぶっ倒していきたいです」（齋藤）

そして日本のラウンド32は12月1日の22時から、U－17韓国代表との“日韓決戦”となることが決まった。

取材・文＝川端暁彦

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