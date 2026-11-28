FIFA U－17ワールドカップカタール2026のグループステージ全日程が終了し、決勝トーナメントの組み合わせが決まった。U－17日本代表はU－17韓国代表と対戦する。

グループLでコロンビア、セルビアに連敗を喫して崖っぷちに追い込まれた日本は、27日の最終節ホンジュラス戦で北原槙のハットトリックなど7－0で大勝し、3位グループの成績上位8チームに入った。一方、韓国はグループBを3戦全勝の首位で突破した。

U－17日本代表が日韓対決を制した場合、ラウンド16ではエジプトvsコロンビアの勝者と対戦する。

U17W杯ラウンド32の対戦カードは以下の通り。

▼11月30日（月）

21:30 クロアチア（F組1位） vs ウルグアイ（D組3位）

21:30 イタリア（E組1位） vs タジキスタン（F組3位）

22:00 ブラジル（I組1位） vs モザンビーク（C組3位）

22:30 ベルギー（G組2位） vs サウジアラビア（D組2位）

23:30 アイルランド（I組2位） vs コートジボワール（E組2位）

24:00 メキシコ（K組1位） vs アルゼンチン（C組2位）

24:30 チリ（J組1位） vs モロッコ（H組2位）

24:30 スペイン（H組1位） vs ウズベキスタン（E組3位）

▼12月1日（火）

21:30 オーストラリア（C組1位） vs セネガル（F組2位）

21:30 マリ（G組1位） vs ドミニカ共和国（J組3位）

22:00 韓国（B組1位） vs 日本（L組3位）

22:30 セルビア（L組1位） vs 中国（H組3位）

23:30 ギリシャ（A組1位） vs エクアドル（B組3位）

24:00 エジプト（A組2位） vs コロンビア（L組2位）

24:30 フランス（D組1位） vs ウガンダ（B組2位）

24:30 ベネズエラ（K組2位） vs アルジェリア（J組2位）

日韓対決…U－17W杯トーナメント表