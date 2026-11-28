かつてアーセナルの中盤を支えたジャック・ウィルシャー監督とアーロン・ラムジー監督が、1年半ぶりに対戦する。27日にイギリスメディア『BBC』が伝えた。

2008年9月のブラックバーン戦で揃ってプレミアリーグデビュー。当時ウィルシャー氏は16歳、ラムジー氏は17歳だった。アーセン・ヴェンゲル元監督の下で約10年間にわたって中盤を形成し、一緒に出場した試合数は101試合だった。ともに現役生活はケガに泣かされ、早々に現役を引退して指導者の道に進む事になった。

監督としての初顔合わせは2025年5月のEFLチャンピオンシップ最終節。ウィルシャー氏がノリッジの暫定監督、ラムジー氏がカーディフ・シティの選手兼暫定監督として対戦し、ノリッジが4－2で勝利した。

その後、ウィルシャー氏は2025年10月からルートン・タウンの監督に就任。そして、今シーズンからラムジー氏がオックスフォード・ユナイテッドで初のトップチーム指揮に挑戦しており、28日のEFLリーグ1第17節で1年半ぶり、正式監督としては初の対戦が実現する。

ラムジー監督が率いるオックスフォードは、補強禁止処分を受けながらも、師匠ヴェンゲルの影響をうかがわせるポゼッションスタイルで好調を維持。平均ボール保持率はリーグ3位を記録し、自動昇格圏の2チームより2試合消化が少ないなかで勝ち点差「3」の3位につけている。

一方、ウィルシャー監督のルートン・タウンは序盤つまづいたものの、そこから11戦無敗でチャンピオンシップ昇格プレーオフ圏内の5位にまで浮上。勝ち点差「2」での直接対決となる。

オックスフォードを本拠地に迎え撃つルートンのウィルシャー監督は、「もちろん、アーロンに会えばそれはいい瞬間になる。一緒にたくさんいい時間を過ごしたからね」とコメント。「彼は本当にいいスタートを切った。称賛に値する。彼には“フットボール脳”があるし、この世界で良いキャリアを築いてきた。それを指導にもはっきり生かしている」と盟友の手腕に賛辞を送ったが、「彼の幸運を祈っている。ただし、明日だけは別だ」と再びの勝利へ意気込みを示した。

一方のラムジー監督は、「彼にはあの試合（1年半前の対戦）の借りがある。今は同じような立場にいるけど、ここ数カ月は彼とあまり話していないんだ。私たちは同じものを懸けて戦っている。でも私にとっては、ピッチに出て目の前の試合に勝とうとするだけだ」と、リベンジに燃えている。

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