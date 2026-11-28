マンチェスター・ユナイテッドは、ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの契約に含まれていた1年間の延長オプションを行使したようだ。27日、スポーツ専門メディア『アスレティック』やイギリスメディア『BBC』などが伝えている。

現在32歳のB・フェルナンデスは、2020年1月にスポルティングからマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍。瞬く間にチームの司令塔に君臨し、これまで公式戦通算343試合に出場して115ゴール111アシストを記録している。2023年のリーグカップ優勝、2024年のFAカップ優勝などに貢献し、2025－26シーズンには年間最優秀選手賞を総なめにするなど、傑出した活躍を見せた。

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンも務めるB・フェルナンデスだが、現行契約が2027年6月30日までと今季限りとなっており、先日には2度目の契約延長オファーを拒否したことも報じられていたことから、去就には大きな注目が集まっている。

そうしたなか、双方の立場を守るためにマンチェスター・ユナイテッドは、現行契約に含まれていた1年間の延長オプションを行使した模様で、契約は2028年6月30日までとなり、来夏にフリーで退団する可能性はなくなったという。

それでも、これはB・フェルナンデスが2027年夏に退団する可能性を排除したものではなく、仮に退団することになった場合でもマンチェスター・ユナイテッドが移籍金を得られるための措置となり、長期的な去就については依然として不透明になっているようだ。

なお、一時中断されている新契約に関する交渉はマンチェスター・ユナイテッドのリーグ順位が改善した段階で、再開される見通しになっていることも伝えられているが、果たして来季もB・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでプレーすることになるのだろうか。