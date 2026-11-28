「よくできたというわけでもないので、こんなもんかなというところ。自分の実力的にこんなもんかなというところはありましたね」

先発ローテーション入りを狙ったロッテ・吉川悠斗にとって、2026年は悔しい1年に終わった。

26年シーズンに向けて、シーズンオフは体全体のコントロールと、コア、体幹を使って投げるイメージを強くしてトレーニングを積んできた。変化球では、昨季までスライダーとチェンジアップが中心だった。「チェンジアップは改造みたいなのはする気がないので、今のままでいけたらと思うんですけど、スライダーはアナリストの人とも話をして、NPBの平均の中でも球速、変化量が少なめだということで、大胆に変えていけたらなと思います」とこれまで投げていたスライダーをカーブ、カットボールをスライダーに置き換え、新球種としてカットボールを作った。

2月1日の春季キャンプに向け「2月の1発目から全体的な完成度を自分の中での今までのトップレベルに持っていけるようにしたい。すぐ実戦も始まると思うので、2月1日からブルペン入るとして、その時点で実戦を意識して投げられるように。真っ直ぐがどうこうとか基礎的な技術じゃなくて、クイックなど実戦的な技術を意識してできたらと思います」と意気込んだ。

春季キャンプは石垣島組でスタートだったが、沖縄本島の練習試合から一軍に合流し、2月17日の巨人との練習試合で3回3失点。この登板を最後に4月25日のハヤテ戦まで一、二軍の登板はなかった。

今季ファーム2試合目の登板となった5月3日のオリックス戦、「確かに真っ直ぐが強かったなというのがあるので、まっすぐ中心でいって、結果的に抑えられました」と力強いストレートでねじ伏せた。

0－0の6回に登板すると、一死走者なしで山中稜真に対し3ボール0ストライクとしてしまったが、4球目の外角147キロのストレートで見逃しを奪い3ボール1ストライクとすると、続く5球目も低めの147キロストレートで見逃しストライクで3ボール2ストライクとする。最後は外角151キロのストレートで空振り三振に仕留めた。

吉川は「最後の1球は、空振りを取りに行ったボールだったんですけど、3ボール1ストライクからの2球は比較的に力を抜いてという感じだったんですが、それでもマックスに近い出力が出ていたので、いい感じにきているのかなと思います」と納得のいくストレートを投げ込めた。

2イニング目となった7回も二死走者なしから窪田洋祐を2ボール2ストライクからインコース148キロのストレートで空振り三振。この日は2回・28球を投げ、被安打0、2奪三振、1与四球、無失点、28球中20球がストレートのパワーピッチング。

山中を空振り三振に仕留めたストレートは、151キロを計測するなど、ストレートのスピード、アベレージも上がっているように見える。「上がっていると思います。（スピードを）あげるようにトレーニングとかやっているので、そこは良い傾向なんじゃないかなと思います」

ストレートが強くなったのもこのオフ、「体全体のコントロールと、コア、体幹を使って投げるイメージを強くしてやっています」と取り組んできたことが形になりつつあるからか訊くと、「そうですね、そんな感じだと思います」と話した。

今季からは昨季まで投げていたスライダーをカーブ、カットボールをスライダー、プラスで新しくカットボールを作っていく考えを示していた。実戦が始まってから、この3球種について「カット、スライダーがまっすぐと一緒に球速が上がってきているので、そこの3つで左右関係なくある程度、3球中心で組み立てられているんじゃないかなと。カーブとチェンジアップは、遅いボールなので本当にタイミングがあってそうで空振り取りに行く時くらいで使えたらのイメージなので、基本はその3球種になると思います」と説明した。

カットボールについては「あれくらい（山中の初球に投じた137キロカットボール）の球速帯であれば使えるかなと思います。ちょっと曲がればまっすぐと同じ軌道で芯を外せると思うので、空振りも取れたらいいですし、まるっきりまっすぐに近づけようとは思っていないです。まっすぐとスライダーの中間のイメージです」と明かした。

◆ 変わらず強いストレート投げ込む

2回を無失点の5月23日の西武二軍戦は、走者がいない時は150キロを超えるストレートを投げ込み、ストレートは全て145キロ以上を計測。2－3の7回先頭の炭谷銀仁朗をオールストレートで1ボール2ストライクから外角ボール気味の148キロストレートで空振り三振。「あれはブルペンでまっすぐが良いなと投げていて思ったので、大胆にやってみるかのイメージで投げました」と振り返った。

今季3度目の先発となった6月17日のオイシックス戦は、初回12球中8球がストレートのパワーピッチングを見せるなど、6回・84球を投げ、そのうち57球がストレートだった。

ストレートのスピードは昨年よりも明らかに上がり、強さも出ている。吉川本人も「それはめちゃくちゃあります。平均がシンプルに上がっている。40前半とかだったので、40中盤から後半くらいいっているので、2、3キロくらい上がっているんじゃないかなと思います」と手応えを掴む。「スピードが上がれば強さもさらに出てくると思うので、スピードを上げていきたい。強さは勝手に出てくるので」と話す。

ストレートが良くなった理由について「シンプルに体がある程度パワーがついたというのはありますけど、去年は探り探りというか、立ち上がりも不安な面が強いところがあった。そこをちょっと気持ちを切り替えるというか、打たれそうだなというマインドからどっちかというと打たれないだろうくらいの心持ちで行けているのが今シーズンいい感じで来ているところではないかなと思います」と分析した。

この時期、カットボールについても「カットもスピードが上がってきて、膨らみもそんなにない話をもらっているので、まっすぐが遅くて曲がるくらいのイメージ。それが上手いことひっかけであったり、右バッターだったら空振りに繋がってきて、余計まっすぐの強さというか、見え方が速く見えるだったりがあるんじゃないかなと思います。そこ2つ主体というか、これからやっていけたらなと思います」と手応え。

チェンジアップも、「空振り取りに行くというか、三振取りに行く時は思いっきり腕を振ってとコーチにも言われているので、まっすぐとチェンジアップでフォームのばらつきがあるとわかっちゃうところがあると思う。まっすぐの腕の強さでチェンジアップを投げる。127とか130くらいでも全然良いかなと思っているので、空振りが取れれば。球速は気にしていないところではあります」と、6月17日のオイシックス戦、0－0の2回先頭のウォーカーを2ボール2ストライクから空振り三振を奪ったボールはスピードがあった。

6月17日のオイシックス戦以来の登板となった7月4日のヤクルト二軍戦、5回・72球を投げ、1被安打、4奪三振、1与四球、無失点。7月4日の登板終了時点で、ファームで防御率1.33、3勝と抜群の投球を披露していたが、なかなか一軍から声がかからなかった。

その後も二軍戦で先発を続けた。8月4日の中日二軍戦では6回・98球を投げ、4被安打、9奪三振、無失点。昨季まで武器にしていたチェンジアップはシーズン序盤、ファームで優先順位の低いボールだったが、同日の中日二軍戦では0－0の6回先頭の辻本倫太郎を1ボール2ストライクからチェンジアップで空振り三振に仕留めたり、8月11日の日本ハム二軍戦、0－2の3回二死二塁でエドポロ ケインに2ボール1ストライクから121キロインコースのチェンジアップでタイミングを外す空振りを奪えば、5球目の123キロチェンジアップで空振り三振に斬って取った。

「チェンジアップは一発ありそうなバッターだったりとか、振りが大きめなバッターに対してとか、明らかに速い球を狙っているんだろうなというバッターに対してうまく逃げるような感じで使っているので、空振りも取れているなと思います。チェンジアップが使えてくると、幅も大きくなると思うので、そこは良いかなと思います」

8月11日の日本ハム二軍戦の登板を経て、8月18日の楽天戦で満を持して今季初先発。一軍の打者を相手に変わらず威力のあるストレートを投げ込んだ。同日の楽天戦では、最速153キロを計測し、ストレートの平均は147キロだった。初登板は5回・90球を投げ、6被安打、5奪三振、2与四球、3失点。「まっすぐの強さがあったのと、カットの使い方が良かったと思います」とファームで取り組んできたことを一軍のマウンドでも発揮した。

カットボールに関しては「（初登板での）カットボールは良かったですけど、まっすぐで差せたところで、ちょっと緩めというか遅くて、ちょっと曲がる球でまっすぐ狙いのところで逸らせてたのは良かった。結構、空振りもありましたし、良かったかなと思います」と好感触を掴んだ。

1－2の3回無死一塁で辰己涼介を1ボール2ストライクから外角128キロスライダーで空振り三振、1－2の3回一死一塁で宗山塁を2ボール2ストライクから外角126キロスライダーで空振り三振に仕留めた。

「多分頭になかったんじゃないかなと思います。二軍でもあんまり投げていなかったですし、一軍でもちょっとやってみるか程度だったので、バッター自体も頭がないところを攻められたのは良かったかなと思います」

一軍で投げた中で収穫と課題はあったのだろうかーー。

「収穫といったらまっすぐである程度ゾーンというか、コースしっかり投げ込めれば、差し込めたり、空振りとれるのは良かった。村林さんに2点打たれたのとか、その前のマッカスカーに初球ストレートを打たれたりとか、やっぱり多少甘く入ると一発で行かれるのは二軍との違いがあると思います。決めに行く時はしっかりストライクからボールゾーンに投げますとか、初球の大事な場面でコースギリギリだったりつけるコントロールはつけていけたらなと思います」と自己分析した。

楽天戦の登板を踏まえて、「自分の立場として、こういう課題があるからこうしたいとかというよりかは、相手に対してどう入っていって、どう抑えるか、結果的にどれくらい抑えられたかが大事だと思うので、まずは抑えられるように頑張る」と意気込んだものの、8月25日のソフトバンク戦に中6日で先発するも4回7失点で降板。

翌8月26日に一軍登録を抹消され、ファームで2試合登板し、9月29日の楽天戦で今季3度目の先発。「最初から自分の中で余裕が持てたと思います。結構打たれはしたんですがストライク先行である程度行けましたしちゃんと粘れたのは良かったと思います。打たれたのも現状真っ直ぐしかないといったところでそれが実力かなというところもあるのですが、課題もちゃんと見つかったという話もしましたし、今日の登板は自分の中でちゃんと収穫のあった試合になったんじゃないかと思います」と、5回6安打3失点に抑え、今季初勝利を手にし、2026年の登板を終えた。

今季はシーズン通して強いストレートを継続して投げられたと手応え。その一方で、「真っ直ぐの強さ、スピードはある程度のものは自分ではあるかなと思っているので、それプラスコマンドだったり縦変化をどう使っていくかだと思うのでそこの2つをしっかりやていけたら」と課題点を口にした。

来季に向けて「先発で自分はいきたいというのはあるんですけど、今年怪我で離脱していた種市さんが来年から多分ローテで回る。新しくドラ1で左の即戦力みたいな感じで来ると思う。そういう人たちにちょっとでも食らいついていかないといけないかなというのはあります」と話した。5年目の来季こそ、先発ローテーションに定着したい。

取材・文＝岩下雄太