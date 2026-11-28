バイエルンは27日、ドイツ代表MFジャマル・ムシアラが負傷したことを発表した。

クラブは公式発表にて、ムシアラの診断結果について「右ハムストリングの肉離れを負った」と公表。具体的な復帰時期については明かされておらず、「復帰までの見通しが立つまで」と伝えられている。

ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、ムシアラは「25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリール戦で以前の負傷を再発させた」とのこと。同試合では75分から途中出場を果たしていたが、「（20日の）ブンデスリーガ第10節ケルン戦の後にすでに違和感を感じており、その後も痛みを抱えていたものの、選手本人がリール戦への出場を強く望んでいた」と報じられている。

なお、同メディアは今回の負傷による離脱期間を「4週間から6週間」と見込んでおり、年内の欠場が予想されている。

バイエルンでは現在、エースのイングランド代表FWハリー・ケインに加え、フランス代表FWミカエル・オリーズ、ドイツ代表FWセルジュ・ニャブリ、モロッコ代表MFイスマエル・サイバリ、カナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィス、元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが負傷離脱している。