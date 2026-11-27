広島は27日、テイラー・ハーン投手、サンドロ・ファビアン選手と来季の契約を結ばないと発表した。
ハーンは加入3年目の今季、37試合に登板して、2勝2敗26ホールド、防御率1.53と安定した成績を残したが、7月24日のヤクルト戦の登板を最後に一軍登板がなかった。
ファビアンは移籍1年目の昨季138試合に出場して、打率.276、チームトップの17本塁打・65打点の成績を残したが、2年目の今季は102試合の出場で打率.223、16本塁打、37打点だった。
広島は27日、テイラー・ハーン投手、サンドロ・ファビアン選手と来季の契約を結ばないと発表した。
ハーンは加入3年目の今季、37試合に登板して、2勝2敗26ホールド、防御率1.53と安定した成績を残したが、7月24日のヤクルト戦の登板を最後に一軍登板がなかった。
ファビアンは移籍1年目の昨季138試合に出場して、打率.276、チームトップの17本塁打・65打点の成績を残したが、2年目の今季は102試合の出場で打率.223、16本塁打、37打点だった。
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