マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、今節のブレントフォード戦を欠場する可能性があるようだ。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

B・フェルナンデスは現地時間25日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のスポルティング戦に先発出場すると、古巣相手に2ゴールを挙げる活躍を披露し、90＋2分までピッチに立っていた。しかし、『スカイスポーツ』によると、同選手は「体調不良を理由に27日のチームトレーニングを欠席した」と報じられている。

プレミアリーグ第12節ブレントフォード戦に向けた前日会見に出席したマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、B・フェルナンデスのコンディションについて言及。「まだ出場できるかどうかはわからない。彼はポルトガルでウイルスに感染した」と、CLの遠征先で体調を崩したことを明かし、「試合を終えた時点で気分が悪くなっており、今日の練習には参加することができなかった」と説明している。

また、翌28日に控えるブレントフォード戦での起用に関しては、「今日、そして明日の状態を見極めたい。リスクは一切冒したくないと思っている」と語っており、試合直前までコンディションを慎重に確認する方針を示している。