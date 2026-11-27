FIFA U－17ワールドカップカタール2026のグループL第3節が27日に行われ、U－17日本代表はU－17ホンジュラス代表と対戦した。

今年5月に開催されたU－17アジアカップサウジアラビア2026を制し、“アジア王者”として今大会に乗り込んだ日本。しかし、第1節のU－17コロンビア代表戦、第2節のU－17セルビア代表戦でともに黒星を喫し、まさかの2連敗スタートを余儀なくされている。

この結果、日本はグループステージ2位以内での突破の可能性がすでに消滅。決勝トーナメントへ駒を進めるためには、各グループ3位の12チームのうち上位8カ国に入る必要がある。現在、各組3位の順位表で11位につける日本は、この最終節ホンジュラス戦では勝利はもちろんのこと、得失点差を稼ぐための大量得点が求められる。

立ち上がりはオープンな展開となり、この試合最初のチャンスは日本。14分に岡本新大がグラウンダーのクロスを送り込み、齋藤翔が中央で合わせるがホンジュラスGKのセーブに阻まれる。それでも18分、日本は敵陣でボールを奪い切ると、素早く最前線の齋藤までボールをつなぐと、齋藤は右足で強烈なシュートを叩き込み、先制に成功する。

勢いに乗った日本はチャンスを作り続けると、24分に追加点。木村風斗が左サイドからクロスを供給すると、ニアサイドで齋藤がスルー。背後から走り込んだ中島璃久がダイレクトで合わせ、リードを2点に広げる。さらに29分にPKを獲得し、これを北原槙が落ち着いて決め、前半だけで3点を奪う。

後半に入っても攻勢を強める日本は、53分に北原が4点目をゲット。さらに57分には和田武士のアシストから齋藤がミドルシュートを突き刺し、さらに点差を広げることに成功。迎えた61分、和田がホンジュラスDFラインの背後を突き、柔らかいクロスを送ると、そこへ北原がヘディングシュートを叩き込み、北原はハットトリックを達成する。



その後もホンジュラスの攻撃を抑え続けると、日本は85分に中央を切り崩して7点目。髙木瑛人のアシストから和田がゴールへ流し込み大勝に華を添えた。



勝利した日本は、各組3位の順位の中で「勝ち点3、得失点＋5」の暫定6位に浮上。決勝トーナメント進出の行方は、グループI、J、Kの結果を待つことになった。

【スコア】

U－17日本代表 7－0 U－17ホンジュラス代表

【得点者】

1－0 18分 齋藤翔（日本）

2－0 24分 中島璃久（日本）

3－0 33分 北原槙（PK／日本）

4－0 53分 北原槙（日本）

5－0 57分 齋藤翔（日本）

6－0 61分 北原槙（日本）

7－0 85分 和田武士（日本）

【動画】北原槙がハットトリック達成！



