フェイエノールトは27日、今夏まで同クラブに在籍した日本代表FW上田綺世のお別れセレモニーを実施することを発表した。

クラブは公式発表にて、「29日に行われる『デ・クラシケル（アヤックス戦）』の試合前に、大規模な特別プログラムを企画している」と発表。昨シーズンまでフェイエノールトに在籍し、今年8月16日に現役引退を発表した元オーストリア代表DFゲルノット・トラウナーと、今夏の移籍市場でリールへ旅立った上田のお別れセレモニー行うことを明らかにした。

同セレモニーは、現地時間29日に本拠地『デ・カイプ』で開催されるエールディヴィジ第14節アヤックス戦のキックオフ15分前に、ピッチ上で実施される予定となっている。

上田は2023年夏にベルギーのサークル・ブルッヘからフェイエノールトへ完全移籍で加入。加入当初はメキシコ代表FWサンティアゴ・ヒメネスの控えに回る時期も長く、先発出場の機会は限られていたものの、同選手の退団以降はレギュラーに定着した。

2025－26シーズンは絶対的なエースストライカーとして君臨し、エールディヴィジ31試合出場で25ゴールを記録して得点王を獲得。この活躍が認められ、今夏にリーグ・アンのリールへ活躍の場を移している。