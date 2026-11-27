2026年11月28日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月28日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？自分軸をしっかり持って堂々と過ごすことで幸運を掴める日です。周囲の意見に流されることなく、あなたが「こうしたい」と思う直感を大切に前進すると、良い流れがやってきますよ。趣味やクリエイティブな活動に情熱を注げる日です。純粋に楽しいと思えることに時間を使ってみましょう。ワクワクする笑顔と自由な表現が、素晴らしい幸運を引き寄せてくれます。視野を大きく広げて未知の世界に触れることで運気が高まる日です。専門的な知識を深めたり、遠くの景色に思いを馳せてみましょう。新しい発見があなたの将来を輝かせてくれます。大切な人やパートナーと誠実に向き合うことで運気がアップする日です。日頃の感謝や思いやりの気持ちを言葉にして伝えてみましょう。丁寧な対話が揺るぎない絆を深めていきます。身近な人との軽やかな対話や外出が刺激を与えてくれる日です。気になっていたカフェに立ち寄ったり、日常の小さな発見を楽しんでみましょう。会話の中に嬉しいヒントが見つかりそう。同じ夢や価値観を持つ仲間との交流からパワーをもらえる日です。友人たちと楽しく将来の希望を語り合ってみましょう。温かい関係性が、あなたのやる気を優しく後押ししてくれます。お家での時間を心地よく整えることで心が温かく安らぐ日です。お部屋の掃除をしたり、インテリアを工夫してリラックスできる空間を作りましょう。安心できる居場所が力をくれます。目標に向かって着実にステップを重ねていく日です。任された役割や仕事へ責任を持ち、誠実に取り組んでみましょう。あなたの真摯な姿勢が、周囲からの大きな信頼へとつながっていきます。あなたが持つスキルや才能にスポットライトが当たる日です。自分の強みを活かせることに時間を使ったり、頑張る自分にご褒美をあげてみてください。自分の価値を信じることで豊かな流れが訪れます。1人の時間を静かに持ち、心をゆったり休ませることで運気が整う日です。静かな空間で好きな音楽を聴いたりしてリフレッシュしましょう。内面と丁寧に向き合うことで心が軽くなります。日々の生活リズムやコンディションを整えるのに適した日です。バランスの良い食事やストレッチで身体を優しくいたわってあげましょう。無理をせず過ごすことで本来の調子が戻ります。周囲からの優しさやサポートを素直に受け取ることが開運の鍵です。1人で抱え込まずに信頼できる人に頼ってみましょう。感謝の気持ちを伝えることで、温かい絆がさらに育まれます。あなたの歩む道のりには、いつも美しい光が注がれています。迷いや不安が生じたとしても、自分の心の奥にある温かな直感を信じて進んでいきましょう。天使たちはどんなときもあなたの味方となり、優しく見守っています。焦らずに、あなた自身のペースで一歩ずつ進めていけば、必ず望む成果と素晴らしい幸せが手に入ります。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/