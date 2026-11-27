苦しんだ加入初年度を経て、アレクサンデル・イサクがついに覚醒しつつある。

リヴァプールは昨年夏、当時のプレミアリーグ史上最高額となる1億2500万ポンド（約261億円）を投じてイサクを獲得した。しかし、ニューカッスルで得点を量産していたストライカーは新天地への適応に苦戦。負傷も重なり、初年度は公式戦22試合出場4ゴール1アシストという期待外れの成績に終わった。

迎えた在籍2年目の今シーズン、イサクはアンドニ・イラオラ新監督のもとで輝きを放っている。ここまで公式戦16試合に出場し10ゴール1アシストをマーク。現地時間25日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節クラブ・ブルッヘ戦でも2得点を挙げ、敵地での3－0の快勝に大きく貢献した。

スポーツ専門メディア『ESPN』によると、試合後にはキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクが「これからもっとゴールを決めてくれるはずだ。彼は傑出したストライカーだよ。ボールを持っている時も、持っていない時も、チームにとって重要な存在だ。ポストプレーも素晴らしかったし、ボールを運ぶ動きも良かった。ロングボールを蹴らざるを得ず、彼が最初のボールを収めるのが難しい場面もあったが、それでも常に戦い続け、相手DFを苦しめていた」とコメント。得点以外での貢献にも触れ、イサクを手放しで称賛した。

また、好調の要因については「具体的に言うのは難しいけど、自信というのは非常に大きな要素だと思う」と前置きしつつ、「コンディションを維持し、リヴァプールの選手として何を求められているのかを理解すること。そして、チーム内ので自分の重要性を見出すことも助けになる。アレックスは我々が彼に求めている役割を理解し、それを体現してくれている。ここからさらに良くなっていくはずだ」と分析している。

イサクの活躍もあり、イラオラ監督率いるリヴァプールはここまで公式戦18試合を戦い12勝3分3敗。まずまずのシーズン前半戦を過ごす中、ファン・ダイクも「お互いの強み、そして時には弱みも理解し合うことで、それぞれの能力を最大限に引き出すことができる。チームは今、良いプロセスの中にいるね」と手応えを口にした。

【ハイライト動画】いよいよ本領発揮？…イサクが2発でリヴァプールを勝利に導く