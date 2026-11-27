ライプツィヒに所属するノルウェー代表FWアントニオ・ヌサの去就に注目が集まっている。

現在21歳のヌサは母国のスターベクIFからクラブ・ブルッヘを経て、2024年夏からライプツィヒでプレー。左ウイング（WG）を主戦場にここまで公式戦通算88試合に出場し、19ゴール19アシストをマークしている。ノルウェー代表でもすでに国際Aマッチ通算36キャップを誇り、今夏のFIFAワールドカップ2026では主力として史上初のベスト8進出に貢献した。

冬の移籍市場が迫る中、ヌサに対しては複数のクラブが関心を寄せている。層の薄い左WGの強化を目指すアーセナルが動向を注視しているほか、パリ・サンジェルマン（PSG）もジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアとフランス代表FWデジレ・ドゥエの長期離脱を受けて、アタッカーの緊急補強を検討中。アスレティック・ビルバオ所属のスペイン代表FWニコ・ウィリアムズらとともにリストアップされている模様だ。

しかし、ライプツィヒは今冬の売却を考えていない。ドイツメディア『スカイスポーツ』によると、同クラブはヌサに1億ユーロ（約175億円）を超える値札を付けており、破格のオファーが提示された場合にのみ移籍への扉が開くとのこと。2029年6月末までとなっている現行契約には解除条項がなく、ライプツィヒは移籍金を自由に設定できる状況にある。

今夏にはコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデを推定1億2500万ユーロ（約218億円）でレアル・マドリードへ売却したライプツィヒ。交渉を優位に進められる状況の中、ヌサの移籍金も1億ユーロの大台を突破することになるのだろうか。