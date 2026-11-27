リーズは26日、イングランド代表FWドミニク・カルヴァート・ルーウィンとの契約延長を発表した。

新たな契約期間は2029年6月30日まで。当初の契約期間は2028年6月末までとなっていたため、1年間の延長が実現した形だ。

現在29歳のカルヴァート・ルーウィンはシェフィールド・ユナイテッドやエヴァートンを経て、昨年夏にリーズへフリー加入。ここまで公式戦通算52試合に出場し21ゴール2アシストをマークしている。昨シーズンはプレミアリーグで5年ぶりに二桁得点を達成すると、今シーズンもここまで公式戦13試合で6ゴール1アシストと結果を残しており、9月にはイングランド代表復帰も果たした。

契約延長に際し、カルヴァート・ルーウィンはクラブを通じて次のようにコメントしている。

「本当に嬉しいし、契約を延長できたことに感激している。このクラブと契約するために初めて施設を訪れたのが、まるでついさっきのことのように感じられる。だからこそ、またここに来て、在籍期間を延長できるというのは最高の気分だ。加入して以来、サッカーを心から楽しめているよ」

なお、マンチェスター・ユナイテッドからの関心が囁かれていた“主砲”との契約延長へ漕ぎつけたリーズだが、日本代表MF田中碧との交渉も最終段階まで到達している模様。スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、新たな契約期間はカルヴァート・ルーウィンと同じく2029年6月末までになる見通しだという。

【公式発表】カルヴァート・ルーウィンが2029年夏まで契約延長！