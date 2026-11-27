カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第4節が現地時間で26日に行われ、フライブルク（ドイツ）とトゥウェンテ（オランダ）が対戦した。

現在、ブンデスリーガでは7勝1分け2敗を記録し、3位につけるフライブルク。首位に立つドルトムントとの勝ち点差は「2」、2位のバイエルンとは勝ち点で並んでおり、国内では好スタートを切った。

ECLのリーグフェーズでは、ここまで2勝1敗をマーク。第2節でモナコ（フランス）に0－3と完敗を喫したものの、残る2戦はきっちりと3ポイントを積み上げており、プレーオフを経由せずに決勝トーナメントへ進める8位以内も十分に狙える滑り出しだ。

今節は、ここまで3戦全勝と絶好のスタートを切ったトゥウェンテをホームで迎え撃つ。フライブルクに所属する鈴木唯人はスターティングメンバーに名を連ね、山本理仁、後藤啓介はベンチスタートとなった。

試合は序盤の11分に動く。フライブルクは自陣で相手の攻撃を食い止めたところからカウンターへ移ると、前を向いて味方からの落としを受けた鈴木が、ドリブルで中央のスペースを持ち運んでいく。相手を引き寄せ、右足アウトサイドでスルーパスを送ると、最後はシリアケ・イリエが左足で流し込み、フライブルクが先手を取った。

その後、より多くのチャンスを作ったのはトゥウェンテだったが、フライブルクはGK長田澪（ミオ・バックハウス）の好セーブもあり、前半45分間を1点リードで終える。それでも、後半に入ると62分、トゥウェンテはペナルティエリア手前中央でフリーキックを獲得すると、ユネス・タハが左足で狙い澄ました一撃を沈め、試合は振り出しに戻った。

1－1で終盤へ向かうと、フライブルクはカウンターの流れで、左サイドから仕掛けたデリー・シェアハントがペナルティエリア内で倒され、PKを獲得する。しかしながら、マティアス・ギンターの放ったシュートは、無常にもポストに嫌われ、ゴールとはならない。それでも、シェアハントがこぼれ球を拾って2次攻撃へ移ると、ヤニック・エンヘルハルトのシュートは2度も防がれたものの、最後はヤン・ニクラス・ベステがこぼれ球を左足で蹴り込み、勝ち越しに成功した。

試合はこのままタイムアップ。この結果、フライブルクがECLで初の連勝を記録。トゥウェンテに今大会初めての土をつけた。なお、鈴木は68分までプレー。山本と後藤に出番はなかった。

次節は12月10日に行われ、フライブルクはホームでパナシナイコス（ギリシャ）と、トゥウェンテはアウェイでオーフスGF（デンマーク）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

フライブルク 2－1 トゥウェンテ

【得点者】

1－0 11分 シリアケ・イリエ（フライブルク）

1－1 62分 ユネス・タハ（トゥウェンテ）

2－1 90＋3分 ヤン・ニクラス・ベステ（フライブルク）

【ハイライト動画】鈴木唯人、見事な中央突破から先制ゴールをお膳立て