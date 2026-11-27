ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が現地時間で26日に行われ、ユヴェントス（イタリア）とオモニア（キプロス）が対戦した。

現在、ユヴェントスはセリエAで6勝3分け3敗を記録。首位に立つラツィオとの勝ち点差は「11」まで開いている。一方で、ELではここまで3勝1分けと無敗を維持。再びELの連勝街道に戻りたい今節は、ここまで2勝2敗を記録するオモニアとホームで激突した。

試合は序盤の15分に動く。オモニアが左コーナーキックを獲得すると、ムアメル・タンコヴィッチの蹴ったボールは、ユヴェントスのGKネトの頭を超えてファーサイドへ。最後はリュボミール・シャトカが押し込み、アウェイチームが先手を取った。

それでも、ユヴェントスは37分、右サイドから仕掛けたフランシスコ・コンセイソンがマイナス方向へパスを繋ぐと、引き取ったアンドレア・カンビアーゾは、ペナルティエリア手前右寄りの位置から左足一閃。狙い澄ましたミドルシュートを突き刺し、ユヴェントスが試合を振り出しに戻した。

勢いに乗るユヴェントスは続く43分、敵陣でのボール奪取から2次攻撃を繰り出す。フェデリコ・ガッティからのパスを受けたコンセイソンが前を向き、相手を引き寄せてスルーパスを送ると、抜け出したジェフ・エカトールが右足でシュートをねじ込み、逆転に成功してハーフタイムに入った。

後半に入ると68分、敵陣へ飛び出してインターセプトしたゼキ・チェリクがダイレクトでボックス内にボールを送ると、ウェストン・マッケニーのポストプレーで、ペナルティエリア内でフリーになったコンセイソンが前を向く。右足シュートは1度は阻まれたものの、こぼれ球を自ら押し込み、リードを広げる。

終盤に入った73分には、左サイドからカットインしたジェレミー・ボガが、右足でシュートを叩き込んで勝負あり。試合はこのままタイムアップを迎え、ユヴェントスがホームでオモニアを4－1で粉砕。ELで今季2度目の2連勝を飾った。

次節は12月10日に行われ、ユヴェントスはアウェイでハポエル・ベエルシェバ（イスラエル）と、オモニアはホームでセルティック（スコットランド）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 4－1 オモニア

【得点者】

0－1 15分 リュボミール・シャトカ（オモニア）

1－1 37分 アンドレア・カンビアーゾ（ユヴェントス）

2－1 43分 ジェフ・エカトール（ユヴェントス）

3－1 68分 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）

4－1 73分 ジェレミー・ボガ（ユヴェントス）

【ハイライト動画】ユーヴェはコンセイソン中心にゴールラッシュ