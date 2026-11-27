ビズアップは11月26日、「会社設立時に、ロゴにいくらかけるか」をテーマに実施した調査結果を発表した。調査は、2020年1月～2026年8月の約7年分の依頼から、起業・開業・法人化などに伴うロゴ制作1,240件を分析した。

東京商工リサーチの「2025年『全国新設法人動向』調査」によると、2025年の新設法人は約16万社で、2008年の統計開始以降で最多を更新した。また、日本政策金融公庫総合研究所の「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用の中央値は600万円で、開業時に苦労したこととしては「資金繰り、資金調達」(56.9%)が最も多くなっている。

では、資金繰りに苦労することも多い創業期に、起業家は「ロゴ」にいったいいくらかけるのか。約7年分の案件を分析した結果、約9割がロゴマーク(図柄)とロゴタイプ(社名などの文字のデザイン)をセットで作るプランを選んでおり、オプションを含めた平均費用は約19万円(税込)となった。これは、開業費用の中央値600万円の約3%にあたる。

最も手ごろなプラン(ロゴマークかロゴタイプのいずれか一つを制作)を選んだ人は、2020年～2025年まで約1割、2026年にはわずか3.0%にとどまっている。一方、ロゴタイプを和文・英文など2種類以上作る依頼は、2020年の24.1%から2022年には44.0%となり、以降は毎年40～50%台で推移。最も高かったのは2024年の56.5%で、ロゴを“会社の顔”として重視する意識の高まりがうかがえた。