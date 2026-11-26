2026年11月27日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月27日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？周囲が慌ただしいときほど、直感が正しい方向を教えてくれそう！表面的な言葉や出来事に反応するより、その奥にある気持ちを感じ取ってみてください。以前は理解できなかった経験にも、今なら違う意味を見つけられるかも。今日は一人で静かに考える時間を作るのが◎。人や状況の本質を見抜く力が高まりそうです。急な変化が起きても、目の前の出来事だけで判断せず、背景にある理由を探ってみてください。過去に感じた違和感が、今の問題を解くヒントになるかもしれません。今日はすぐに答えを出さず、じっくり観察してみましょう。懐かしい人や場所とのつながりが、心を温かくしてくれそう。昔の思い出を振り返ることで、今の自分に必要なものが見えてくるかもしれません。ただし、過去と同じ関係へ戻ろうとする必要はありません。今日は大切な思い出を、これからの生活にどう活かせるか考えてみて。新しいことへ挑戦する勇気が湧いてきそうです。突然の予定変更も、次の可能性を知らせるきっかけになるかもしれません。ただし、勢いだけで動くと大切なことを見落としやすいので注意。今日は行動する前に、目的を一つ確認してから進んでみてください。混乱している状況を整理し、必要なことを見極められる日です。周囲の意見が次々と変わっても、自分まで焦る必要はありません。昔の経験や記録のなかに、今の状況を乗り切るヒントがありそう。今日は以前作ったメモや資料を見直してみるのがおすすめです。少し離れた場所から全体を見ることで、次にやるべきことが見えてきそう。目の前の問題をすぐに解決しようとせず、長い目で考えてみてください。以前の成功にこだわらず、今の状況に合う方法へ変えることも大切です。今日は予定に余白を作ってみましょう。慣れ親しんだ環境や方法に、思いがけない変化が起こるかもしれません。最初は落ち着かなくても、その変化が新しい選択肢を運んでくれそうです。守り続けるものと、変えてもいいものを分けて考えてみて。今日は身の回りを一つ整理すると気持ちも整いそう。昔の記憶や人間関係が、突然よみがえってくることがあるかも。懐かしさだけで元の状態へ戻るのではなく、今の自分に必要なつながりかを考えてみてください。言葉が強くなりやすい日でもあるので、大切な話ほどゆっくり伝えるのが◎。返事を急がないことも大切です。周囲の意見がぶつかり、どちらに合わせればいいのか迷う場面がありそうです。今日は無理に仲裁したり、すぐに結論を出したりしなくても大丈夫。少し距離を置くことで、それぞれの立場が見えてきます。感情が落ち着いてから話し合う時間を作ってみてください。新しい考えを試したくなりますが、周囲との温度差には注意したい日です。自分には自然な変化でも、相手には突然のことに感じられるかもしれません。正しさを急いで証明せず、まずは相手の反応を観察してみて。今日はアイデアをすぐに実行せず、一度寝かせるのも◎。思い通りに進まないことがあると、感情が一気に高まりやすい日。自分の考えを通そうとするほど、周囲との衝突が大きくなるかもしれません。すぐに反応せず、一歩離れて状況を見ることが大切です。今日は大きな決断より、気持ちを落ち着かせる時間を優先しましょう。予想外の出来事が続き、自分のペースが乱されることがあるかも。すぐに答えを出したり、勢いで方向を変えたりするより、高い場所から全体を眺めるような意識を持ってみてください。今は動くことより、見極めることが大切です。今日は情報を増やさず、静かに考える時間を作りましょう。今日は、突然の変化や懐かしい感情に心を揺さぶられても、すぐに反応せず一段高い視点から状況を眺めたい日。目の前の出来事だけを見ていると、焦りや野心に突き動かされてしまうかもしれません。老いたフクロウのように静かに観察することで、本当に大切なことが見えてきます。今すぐ動くことより、正しいタイミングを見極める知恵を大切にしてみましょう。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）東京・池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai