チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が24日と25日に行われ、ラ・リーガ勢が全勝している。

スペインを代表する5クラブが、欧州最高峰の舞台でその強さを発揮している。CL・リーグフェーズ第5節では、24日にレアル・マドリードとベティスが登場。前者は、キリアン・エンバペが2ゴール1アシストの暴れっぷりを見せたほか、ヴィニシウス・ジュニオールにもゴールが生まれ、5－1でPSVを粉砕。躍進を見せる後者も、クチョ・エルナンデスのドブレーテの活躍で、スロヴァン・ブラチスラヴァとのアウェイゲームを2－0で制した。

そして25日、まずはバルセロナがサバフと敵地で対戦すると、アンソニー・ゴードンの2ゴールを皮切りに、カリム・アデイェミとガブリエウ・ジェズスも続き、“新加入組”の4ゴールで大勝。同じくアウェイゲームとなったビジャレアルも、タジョン・ブキャナンの先制点を守り切って、スラヴィア・プラハに1－0で勝利した。そして、バイキングを『メトロポリターノ』に迎え入れたアトレティコ・マドリードは、アレクサンダー・セルロートとフリアン・アルバレスのゴールで、2－0と完勝している。

データサイト『OPTA』によると、CL・リーグフェーズの同一の節において、ラ・リーガ勢が5戦全勝を記録したのは今回が2度目とのこと。1度目は今シーズンの第2節で、つまり、2026－27シーズン開幕前までは前例がなかった出来事だと併せて伝えている。

今節終了時点で、全5クラブが次ラウンド進出圏内の24位以内に入っているラ・リーガ勢（8位以内にはレアル・マドリード、バルセロナ、ベティス）。オトラ組も奮闘を続けるなか、次節はどのような結果になるのだろうか。