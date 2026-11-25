広島東洋カープは25日、岡本駿投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

岡本は徳島・城南高、甲南大を経て、2024年ドラフト3位で広島に入団。186センチ、89キロの右投左打で、ルーキーイヤーから一軍で登板機会を得た。

プロ1年目の昨季は救援を中心に41試合に登板。40回2/3を投げて1勝1敗、1ホールド、37奪三振、防御率2.88を記録し、一軍ブルペンで経験を積んだ。

迎えた今季は先発へ転向し、開幕ローテーション入り。前半戦だけで6勝を挙げる好投を見せ、初のオールスターゲーム出場も果たした。

シーズンでは26試合に登板し、101回2/3を投げて7勝7敗、4ホールド、34四球、83奪三振、50失点、48自責点、防御率4.25。夏場以降は思うように勝ち星を伸ばせず、救援へ回る時期もあったが、先発転向1年目でチーム2位タイとなる7勝を挙げた。

契約更改後には球団公式を通じて、「1年間投げてみて、シーズンを通して投げ抜くための体力や筋力がまだまだ足りないと感じました。また、打者の反応を見ながら投げることなど、学ぶことも多くありました。印象に残っている試合は、交流戦のソフトバンク戦です。

リーグ優勝したチームの打線を相手に、5回までは抑えることができましたが、6回から捕まってしまったので、まだまだ自分の力が足りないと感じました。」と振り返った。

来季へ向けては、「来シーズンはしっかり結果で返せるよう、体力や筋力、メンタル面すべてを鍛え、勝てる投手になりたいと思います。」と意気込んだ。

ルーキーイヤーの救援登板を経て、2年目には先発として100イニング以上を経験した岡本。来季は今季得た経験を生かし、一年間先発ローテーションを守り抜いて、さらなる勝ち星の上積みを目指したいところだ。

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