マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、ナポリ戦を振り返った。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が24日に行われ、マンチェスター・シティはナポリと対戦。55分に先制点を奪われ、67分にアイユーブ・ブアディが同点弾を決めると、76分には再びリードを許したが、86分にラヤン・シェルキのゴールで再び追いつき、2－2のドローに終わった。

この結果、CL3連勝を逃したマンチェスター・シティは公式戦3試合未勝利（2分け1敗）に。また、データサイト『OPTA』によると、これで公式戦10試合連続での失点となり、マンチェスター・シティにとっては2019年12月以来、7年ぶりのことになったという。

この試合にキャプテンマークを巻いてフル出場したハーランドは試合後、イギリスメディア『TNT Sports』で「終盤、ゴールを奪おうと攻勢を強めたが、実らせることができなかった。十分な出来ではなかったし、相手に簡単に得点を許してしまった。自分たちが望むような形で試合をコントロールし、攻撃を仕掛けることができなかった」と振り返りながら、難しい状況が続いている現状については次のように語った。

「フットボールとは、簡単でもあり、難しくもあるものだ。勝っている時はすべてが簡単で、何をすべきかも分かっている。だが、勝てない時は、あらゆることに対して疑問を抱くようになってしまう。理想を言えば、何も考えずにプレーできればいいけど、そう簡単にはいかない」

「チームには非常に高いクオリティがある。重要なのは、選手一人ひとりがその力を発揮することだ。今は態勢を立て直し、前向きな姿勢を保ち、ピッチ上でエネルギーを見せ、ベストを尽くすしかない」

なお、リーグ戦では4試合未勝利（1分け3敗）となっているなか、29日に行われる次戦には第12節でアーセナルとのアウェイゲームを控えているマンチェスター・シティ。ハーランドは「王者のホームに乗り込むわけだから、今シーズン最も難しい試合になるだろう。選手全員が最高のパフォーマンスを発揮する必要がある」と意気込みを口にしている。

【ハイライト動画】マンチェスター・シティvsナポリ