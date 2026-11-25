読売ジャイアンツは24日、赤星優志投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。

赤星は日大鶴ヶ丘高、日本大を経て、2021年ドラフト3位で巨人に入団。175センチ、82キロの右投右打で、ルーキーイヤーから先発、救援の両方で一軍経験を重ねてきた。

昨季は22試合に登板し、121回を投げて6勝9敗、19四球、88奪三振、42失点、36自責点、防御率2.68を記録。自身初の完投、完封勝利も挙げるなど、先発ローテーションの一角として自己最多の投球回を積み重ねた。

しかし、今季は起用法が大きく変わり、中継ぎとして開幕一軍入り。5月5日の東京ヤクルトスワローズ戦では今季唯一となる先発登板で5回無失点に抑えたが、その後は再び救援に回り、ブルペン陣を支えた。

シーズンでは自己最多となる42試合に登板し、53回を投げて6勝4敗、6ホールド、15四球、36奪三振、17失点、17自責点、防御率2.89。6勝のうち5勝をリリーフで挙げるなど、先発中心だった前年とは異なる役割で結果を残した。

昨季は先発として100イニング以上を投げ、今季は救援で自己最多登板を記録した赤星。先発、リリーフの双方で経験を積んだ右腕が、来季も与えられた役割で投手陣を支え、さらなる飛躍を目指す。

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