海外FA権を行使し、オリックスへの移籍が決まった戸柱恭孝。その大きな背中が横浜のホームベース後方で投手陣を鼓舞する姿が見られなくなるのは、ファンにとってあまりに寂しい現実となった。



彼が11年の在籍期間でチームに遺した功績は、単なる数字や勝利への貢献だけではない。それはベイスターズ捕手陣に息づく“競争の中でも惜しみなく知識と経験を伝え合う”という文化だった。

◆ ルーキー時代から生まれた「共闘」の信念





プロの世界、とりわけレギュラーの座が1つしかないキャッチャーというポジションにおいて、ライバルは本来、蹴落とすべき相手。しかし戸柱の考え方は違った。



振り返れば2023年春、ドラフト1位ルーキーの松尾汐恩が入団した際、戸柱は「もう一度中心で回る」と正捕手奪回への強い闘志を燃やしながらもこう語っていた。



「何かあればちゃんと教えて、協力してあげたいなと思います」



その言葉の裏には、社会人から即戦力として入団した自身のルーキー時代の記憶が関連している。当時は強烈なライバル争いが普通であり、そのことは戸柱本人も納得していた。しかし「教えて貰ったことはなかったです。サインも連携も何もわからない状態だったし、凄く困ったときもありました。正直苦しかった時があった」と告白する。



だからこそ、戸柱は心に決めていた。「自分がしんどかった思いをさせてはいけない。より野球に集中できる環境を作りたい」



共にマスクを被った嶺井博希や伊藤光と密に「情報交換」を重ね、捕手陣全体で戦う必要性を実感。若手に対しても壁を作らず、捕手陣全員での「共闘」を選んだ。





◆ 「男ではなく漢」自主トレで育まれた師弟の絆



その姿勢は、口先だけのものではなかった。高卒1年目を終えた松尾が「技術や人間性を学びたい」と自ら弟子入りを志願した。戸柱も快諾し、自身の合同自主トレに招き入れた。そのキッカケはシーズン中からの戸柱の立ち振舞いだった。



「トバさんはオトコです。男ではなく『漢』です」



以降、毎年のように早朝からの過酷なトレーニングを共にし“捕手としてのイロハ”を教わった。



「今後必ずベイスターズを背負っていかないといけないキャッチャーのひとり」と目をかけていた松尾への徹底したケアと指導。嶺井や伊藤と築いた連携の輪を広げ、戸柱が背中で示し続けた「漢気」の精神は、確実にチームメイトの心を動かし、新たな連鎖を生み出していく。

◆ 受け継がれた系譜



戸柱の精神は、球界を代表する捕手へと成長を遂げた山本祐大の中にも芽生えた。ドラフト1位で松尾汐恩が入団してきた際も、キッパリと言い切っていた。



「負ける気持ちはないので、僕の知識経験を聞かれたらしっかり答えます。そんな器の小さい人間になりたくない」



ライバルと切磋琢磨しながらも、自分の持つすべてを共有し、チーム全体の底上げを図るスタイルは、いつしかベイスターズ捕手陣のスタンダードとなった。



そして今、そのバトンは次世代へと確かに渡っている。移籍加入し、正捕手争いに名乗りを上げる古市尊も「汐恩には色々教わっています。特にバッティングですね」と語る。かつて戸柱を「漢」と慕い、オフの自主トレで鍛え上げられた松尾が、今度は先輩・後輩の垣根を越えて仲間に技術を伝える側へと回っていた。



「いい相乗効果になって、若い子も僕もお互い良くなっていけばいいかなと思うんです」



かつて戸柱が語ったその理想は、ベイスターズの強固な捕手陣という形で実現している。自らが苦しんだ過去を優しさと強さに変え、ライバルの成長を心から願い、チームを強くした「漢」・戸柱恭孝。



横浜に「惜しみなく伝える誇り」を遺してくれた背番号10は、新天地でも類稀なる人間力で、多くの選手たちの支えになるに違いない。



取材・文 / 萩原孝弘