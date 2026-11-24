19年前の再現なるか、それとも横浜が雪辱を果たすのか。25日に行われる明治神宮野球大会・高校の部の決勝は、2007年と同じく横浜（神奈川）と常葉大菊川（静岡）の顔合わせとなった。

当時は常葉菊川（現・常葉大菊川）が勝利し、秋の日本一に輝いた。今回の決勝は関東、東京、東海の高校野球ファンにとっても見逃せない一戦となりそうだ。というのも、どちらが勝っても来春のセンバツ出場校選考がひと筋縄ではいきそうにないからである。

まずは19年前の再現となった場合。優勝校の所属地区に与えられる“神宮大会枠”によって、東海地区の出場枠が「3」から「4」に増える。

今秋の東海大会では常葉大菊川と日大三島の静岡勢2校が決勝に進出。3校目には4強入りした近大高専（三重）が有力視されており、通常の3枠ならすんなり決まりそうだ。ところが、4枠に増えると話がややこしくなる。

順当にいけば、もう一つの4強校である掛川西が有力だろう。宇治山田商、愛工大名電を破り、準決勝では日大三島に延長10回タイブレークの末、4-5で惜敗。しかし掛川西も静岡の学校という点がネックとなる。

センバツには一般選考で原則として同一都道府県から3校以上を選出しないという内規がある。神宮大会枠は21世紀枠とは異なり、一般選考の増枠として扱われる。なんとも皮肉な話だが、常葉大菊川が神宮大会枠を勝ち取っても、同じ静岡の掛川西はその恩恵にあずかれそうにない。

となれば、東海大会8強以下から4校目を選ぶことに。準々決勝で日大三島に0-1で敗れた大垣日大（岐阜）や、初戦で常葉大菊川に6-7で惜敗した県岐阜商（岐阜）などが候補に浮上する。2勝を挙げて4強入りした掛川西を差し置いて、東海大会未勝利の学校が選ばれることもあり得るわけだ。

一方、横浜が優勝した場合はどうか。2年前と同じような論争が巻き起こるかもしれない。

関東・東京地区の出場枠は通常「6」。関東大会の4強と東京大会の優勝校が有力で、残る1枠を関東の5校目と東京の2校目で争うのが通例となっている。

2年前にも横浜が神宮大会を制し、関東・東京の出場枠が「7」に増えた。翌年1月の選考委員会では関東大会4強に加え、8強の山梨学院（山梨）が関東の5校目として選出された。そして最後の1枠は関東6校目の東農大二（群馬）と東京2校目の早稲田実の比較となり、投打守の総合力などを評価された早実が甲子園切符を手にした。

神宮大会枠を勝ち取ったのは関東代表なのだから、「関東6、東京1」という配分もあっていいはずだ。ところが、今回も横浜が優勝すれば「関東5、東京2」に落ち着くのではないか。早くもSNS上では、そうした選考を危惧する声が挙がっている。

今秋は東京大会決勝で岩倉が二松学舎大付に5-6で惜敗。関東大会の準々決勝でも山梨学院が慶応（神奈川）に1-2、水城（茨城）が帝京三（山梨）に1-3と接戦を演じた。通常の6枠なら関東の8強勢と最後の1枠を争う岩倉だが、横浜が優勝すればセンバツ出場にぐっと現実味が増す。

同じ静岡の常葉大菊川が勝っても恩恵にあずかれそうにない掛川西。対照的に岩倉は、別の地区大会を戦った横浜が勝てばセンバツに近づく。

いっそのこと、東京勢も秋季関東大会に参加させてはどうか。高校野球ファンの間では以前からこうした意見が根強い。出場枠を共有するのであれば、異なる大会の成績を比較するよりも、同じ大会で直接対決してもらった方が、選考結果にも納得がいくはずだ。

文＝八木遊（やぎ・ゆう）