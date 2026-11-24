







「たぶん今日寝るときにも、あのシーンが残ると思います」



大学野球最後の試合を終えた亜細亜大・山里宝内野手（4年・神戸国際大付）の表情には、全国の頂点に届かなかった悔しさがにじんでいた。



11月23日、明治神宮球場で行われた第57回明治神宮野球大会の大学の部準決勝で、亜細亜大は仙台大に2対5で敗れ、決勝進出を逃した。今秋のドラフト会議で広島東洋カープから1位指名を受けた山里は「1番・遊撃」で先発出場したものの、5回に失点につながる悪送球を記録。試合後には、約1週間前の紅白戦で左手小指を骨折し、全治1カ月と診断されながらもテーピングを施して出場していたことを明かした。



大学最後の神宮で味わった悔しさ、120人の部員が所属する亜細亜大で学んだ競争の厳しさ、そしてドラフト1位という評価にとらわれないプロへの覚悟。敗戦直後の言葉には、新たな舞台での飛躍を誓う山里の決意が込められていた。（文／冨塚亮佑）



冷静になれなかった」勝負を分けた一瞬の判断











3点を追う4回裏、亜細亜大は4番・小池祐吏の2ラン本塁打で1点差まで詰め寄り、反撃の機運を高めた。流れを引き寄せたい場面だったが、直後の5回表、山里にとって忘れられないプレーが生まれる。



無死三塁から仙台大・吉澤咲人が放った遊ゴロを処理した山里は、本塁への送球を選択。しかし、ボールは大きくそれ、相手に貴重な追加点を与えてしまった。



「せっかく小池が2点取ってくれて、絶対にチームとして1点も相手にやってはいけない場面だった」



何としても失点を防ぎたいという思いがあった一方、山里は自らの判断を振り返り、別の選択肢があったと認めた。



「あの場面はトスが一番の選択だったんですけど、冷静になれなくて」



結果だけでなく、その瞬間の判断にまで踏み込んで反省する姿からは、大学4年間で培ってきた責任感がうかがえる。その後、8回1死から中越え二塁打を放って出塁したものの、得点にはつながらず、チームは準決勝で敗退。山里の胸には、取り返すことのできなかった一瞬の判断が深く刻まれた。



全治1カ月の小指骨折、それでも選んだ最後の舞台

[caption id="attachment_302966" align="aligncenter" width="1200"] 試合後の囲み取材では、左手小指に巻かれたテーピングにも注目が集まった【写真：産経新聞社】[/caption]











試合後の囲み取材では、左手小指に巻かれたテーピングにも注目が集まった。



山里によれば、約1週間前の紅白戦で左手小指を骨折し、全治1カ月と診断されていたという。本来であれば回復まで時間を要する負傷だったが、大学最後の全国大会にはテーピングで患部を固定して出場した。



痛みや負傷がプレーにどの程度影響していたかは明らかではないが、試合後の山里が口にしたのはけがへの言い訳ではなく、勝利をつかめなかった悔しさと仲間への思いだった。



「スタンドの選手も含め、僕らが日本一になるためにサポートしてくれたので、そこには本当に申し訳ない気持ちです」



グラウンドに立つ選手だけでなく、日々の練習を支え、ともに日本一を目指してきた仲間がいる。最後の舞台で結果を残したいという思いが強かったからこそ、敗戦を自分自身の責任として受け止めていた。



大学日本代表の仲間、大城海翔との真剣勝負



仙台大の先発マウンドに立ったのは、大城海翔投手（3年・滋賀学園）。山里とは2026年のワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップで大学日本代表としてともに戦った間柄だった。



大城は伸びのある直球を軸に亜細亜大打線を封じ、7回4安打2失点、11奪三振の好投を披露。山里もかつてのチームメートの投球に改めて驚かされたという。



「すごいですね。本当に、あの体から投げているとは思えないような、伸びのあるボールでした。」



三振を喫した打席では、大城が捕手のサインに首を振る様子を見て直球を予想したものの、結果にはつなげられなかった。



大学野球では相手投手の特徴や配球の傾向を読み取り、狙い球を絞って勝負することを意識してきた山里。それでも、相手の意図を読み切る難しさを痛感した一戦となった。



120人の競争で学んだ「生き抜くための武器」











山里が亜細亜大で過ごした4年間を振り返る際、強調したのは大所帯の中で競争を勝ち抜くことの難しさだった。



「120人という大きな組織で動いているので、そこで生き抜くためには自分がどうあるべきかが大切ですし、自分の武器を生かせなければ埋もれてしまう世界なので」



多くの選手が同じ目標を掲げる環境では、努力を重ねるだけでなく、自分にしかない強みを見つけ、磨き続けなければならない。山里はその競争の中で存在感を示し、大学日本代表、そしてドラフト1位指名へとつなげてきた。



大学生活で最も印象に残る試合には、今秋のリーグ優勝を決めた一戦を挙げた。



「自分の結果も良かったですし、今まで見たことのない景色を見ることができた」



仲間とともに勝ち取った優勝の喜びがある一方、最後の全国大会では日本一に届かなかった。成功と失敗の両方を経験した4年間は、これから始まるプロでの競争にもつながっていく。



5位でも6位でも1位の選手に噛みつく」広島で始まる新たな競争

[caption id="attachment_297674" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの新井貴浩監督と亜細亜大学の山里宝選手 【写真：産経新聞社】[/caption]











4年前、ドラフト1位でプロ入りする未来を想像できていたのか。そう問われた山里は「いや、してなかった」と答えた。



大学での成長が評価され、広島から1位指名を受けたが、本人の視線はすでに次の競争へ向いている。



「僕は今回1位で指名いただいたんですけど、もし5位でも6位でも指名いただいていたら、1位の選手に噛みつくぐらいの気持ちで。指名順位は関係なく1年目から勝っていこうと思います」



ドラフト順位はあくまでスタート地点。亜細亜大で学んだ、自分の武器を磨きながら競争を勝ち抜く姿勢を、プロの世界でも貫くつもりだ。



入団までには体を大きくすることを課題に挙げ、万全の状態で新たなシーズンを迎えるため、身体づくりにも取り組んでいく。



そして、大学最後の試合で味わった悔しさについても、山里は忘れることなく次の舞台へ持っていく。



「野球は一球で流れが変わるスポーツなので」



たった一つの判断が試合の行方を左右する。5回の悪送球は悔やんでも悔やみきれないプレーとなったが、その一球と向き合い続けることが、今後の成長につながるはずだ。



「これからまだ野球は続けるので、その一球にどれだけ徹底してやっていけるか」



全治1カ月の骨折を抱えて挑んだ大学最後の神宮。日本一という目標には届かなかったが、山里が亜細亜大で手にしたものは、勝利の喜びだけではない。



一球の怖さを知り、競争の厳しさを学んだ4年間。その経験を胸に、広島からドラフト1位指名を受けた山里は新たな世界へ踏み出していく。









【了】





























【写真】左手小指にテーピングを巻いた姿で取材に応じる山里



[caption id="attachment_302966" align="aligncenter" width="1200"] 試合後の囲み取材では、左手小指に巻かれたテーピングにも注目が集まった【写真：産経新聞社】[/caption]















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