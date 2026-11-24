







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは24日、ショーン・レイノルズ投手、ヘラル・エンカーナシオン外野手と2027年シーズンの選手契約を結ぶことを発表した。



身長203センチの大型右腕・レイノルズは、今季DeNAに加入。来日1年目から勝ちパターンの一角を担い、7月からは守護神として起用された。両リーグ最多タイの62試合に登板し、4勝2敗、17セーブ、30ホールド、防御率1.59をマーク。62回1/3を投げて82奪三振を記録するなど、救援陣を支える存在となった。



一方、エンカーナシオンは今季6月中旬に加入。身長193センチ、体重113キロの恵まれた体格を持つ右の強打者で、打線の4番も任された。64試合に出場し、打率.293、11本塁打、39打点を記録。クライマックスシリーズの阪神戦で負傷交代し、下半身のコンディション不良により日本シリーズは欠場したものの、シーズン途中の加入ながら打線の中軸を担った。



両選手の来季契約が決まり、球団を通じてコメントを発表した。



■ショーン・レイノルズ選手 コメント



「また新たなシーズンを日本、そして横浜で迎えられることを心から嬉しく思っています。昨年は日本中どこへ行っても、ファンの皆さんから本当に素晴らしいご声援をいただき、感謝しています。また皆さんにお会いできること、そしてNPBで最高の本拠地のファンの皆さんの前で、トップレベルの戦いに挑めることを楽しみにしています。チームメイトのみんな、またすぐに会えるのを楽しみにしています。私たちが築き上げてきたこの『家族』と一緒に、再び優勝を目指せる機会が待ちきれません。2027年にお会いしましょう！」



■ヘラル・エンカーナシオン選手 コメント



「また横浜に戻って来られることをうれしく思います。このような機会を与えてくれたベイスターズと神様に感謝したいです。そして来日初日から応援してくれた素晴らしいファンの皆さんとまた一緒に過ごすことができることを楽しみにしています」













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【了】