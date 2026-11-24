◆ 前日には大物左腕スクバルを4億5000万ドルで獲得

現地時間23日、ニューヨーク・メッツがFAのポール・ゴールドシュミット内野手（39）を獲得したと『ジ・アスレチック』のウィル・サモン記者が報じた。契約は1年800万ドルとされ、出来高200万ドルが含まれているという。

ゴールドシュミットは2009年のドラフトでダイヤモンドバックスに入団し、2011年にMLBデビュー。2013年には自己最多の36本塁打・125打点でナ・リーグ打撃2冠に輝くと、カージナルス所属の2022年にはナ・リーグMVPを獲得。オールスターゲーム出場7度、シルバースラッガー賞5度、ゴールドグラブ賞4度の実績を持ち、通算2277安打、390本塁打をマークしている。

今年3月にWBCの米国代表に選出され、2017年から3大会連続で参戦。今季は単年400万ドルでヤンキースと再契約を結び、105試合に出場して打率.252、18本塁打、52打点、OPS.765という成績だった。

メッツは元本塁打王のピート・アロンソが抜けたことで今季は一塁手を固定できず、8選手を起用。地区最下位からの巻き返しに向け、経験豊富なベテランを迎え入れた。