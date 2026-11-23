NECは23日、元トルコ代表FWエムレ・モルとの契約解除を発表。同選手が「一時的に選手活動を休止し、自身の健康と幸福に専念することを決めた」と伝えている。

エムレ・モルはクラブの公式サイトを通じて声明を発表し、一時的にピッチを離れる決断に至った胸中を明かしている。

「幼い頃から、プロサッカー選手になるという夢だけを抱いていた。その夢を実現できたことは、僕にとってすべてだった。大好きなサッカーのために、常に全力を尽くしてきた」

「しかし、最近は健康上の問題に直面している。自分の体の声に耳を傾け、限界を尊重し、健康を最優先する必要があると感じていた。そのため、僕はプロサッカー界から一時的に離れ、自分自身に専念するという苦渋の決断を下した。サッカーへの情熱は決して変わらないし、未来への希望も持ち続けている」

1997年7月24日生まれのエムレ・モルは現在29歳。2015年にデンマークのノアシェランでトップチームデビューを果たすと、ドリブルの技術も評価され、翌年にドルトムントへステップアップ。その後はセルタやフェネルバフチェでプレーし、今夏にNECへ加入。2026－27シーズンは、ここまで公式戦7試合出場で1ゴール1アシストを記録していたが、9月12日に行われたエールディヴィジ第6節カンブール戦が最後の出場となっていた

また、トルコ代表には2016年5月にデビューを飾り、通算15試合出場で1ゴール3アシストをマーク。同年に行われたUEFA EUROのメンバーにも選出されていた。