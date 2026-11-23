リヴァプールの若き才能がマンチェスター・ユナイテッド粉砕の立役者となった。

プレミアリーグ第11節が22日に行われ、リヴァプールはマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。開始早々の8分にレニー・ヨロが決定機阻止で退場すると、そのプレーで得たFKをドミニク・ソボスライが直接決めて幸先良く先制。本拠地『アンフィールド』のボルテージが上がる中、3分後にはフロリアン・ヴィルツが追加点を挙げ、後半にもリオ・エングモアとビクトル・ムニョスがネットを揺らして4－0で快勝した。

チームに3点目をもたらしたほか、ヴィルツの追加点をアシストし、勝利に大きく貢献したエングモア。データサイト『Opta』によると、エングモアは「18歳85日」というクラブ史上2番目の若さで、リーグ戦1ゴール1アシストを達成した選手になったとのこと。最年少記録は“ワンダーボーイ”の異名を取る元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏の18歳12日（1977年のリーズ戦で樹立）となっている。

また、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した試合での最年少得点記録も更新。試合後には「僕にとってこれ以上ないほど大きな一戦だった。アンフィールドで勝ち点『3』を獲得できたことは格別だよ。2点リードすると、時として少し気が緩んでしまうこともあるが、今日は集中を切らさず、試合をコントロールし続けることができた。後半は完全に主導権を握り、強いメンタリティを示すことができたよ」と振り返りつつ、自身の記録について次のように語った。

「こうした記録は本当に特別なものだ。だけど、何よりも大切なのはゴールを決めてチームに貢献し、勝ち点『3』を獲得することだ。これからも多くのゴールやアシストを記録したい。僕は自分のプレーで観客を熱狂させ、席から立ち上がらせるような瞬間を作るのが好きなんだ。これからも努力を続け、地に足をつけて、謙虚な姿勢で取り組んでいきたい」

チームを大勝に導いたエングモアに対しては、アンドニ・イラオラ監督も「彼は一歩ずつ着実に進んでいく必要がある。1対1の状況において非常に優れていることはわかっているし、彼に時間を与え、良い状況を作ってあげさえすれば、どんなサイドバックをも苦しめるだろう。彼は試合を楽しんでいたし、我々も一緒に彼のプレーを楽しむことができた」と賛辞を送っている。

【ハイライト動画】エングモアも1G1Aと存在感！ リヴァプールが新体制のマンUを4発粉砕