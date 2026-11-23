マンチェスター・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスが大敗に悔しさを滲ませつつ、判定へ苦言を呈した。22日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第11節が22日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールと対戦した。開始早々の8分にレニー・ヨロが決定機阻止で一発退場し、そのプレーで与えたFKを直接決められると、そのわずか3分後に追加点を献上。後半にも2失点を喫し、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の初陣は0－4という結果に終わった。

クラブ史上ワーストのリーグ戦9試合未勝利とトンネルの出口が見えず、最下位クリスタル・パレスとわずか「1」ポイント差の19位に転落したマンチェスター・ユナイテッド。キャプテンのB・フェルナンデスは「難しい試合だった。ライバルに敗れるのはいつだって最悪なことだ。開始15分で試合の様相が一変してしまい、僕たちにとって非常に厳しい状況になった」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「全員が懸命に戦ったが、結果に反映されず、チームが見せた多くの良いプレーが隠れてしまっている。一人少ない状況でも、試合の中でチャンスを作ることはできていた。リスクを冒しすぎて失点に繋がった場面もあったが、ただ守備に徹して何もできずに怯えるよりは、自信を持って自分たちが目指すプレーを体現しようとする姿勢の方がずっと良い。振り返るべき点は多いが、チームからは強い精神力を感じた。結果には繋がらなかったが、チームを誇りに思う」

試合の流れを左右したヨロの退場については「検証が必要な判定だと思う。レッドカードを出すべき場面ではなかった」と言及。その上で、ヨロがアレクサンデル・イサクを倒したプレーについて、次のように持論を展開している。

「審判団からは『選手がボールをコントロールできていない場面であれば、レッドカードにはならない』と明確に説明されている。イサクがボールを前方に蹴り出し、それがセンヌ（・ラメンス）の手に収まった。イサクはボールをコントロールできていなかったし、再び触れる可能性もなかった。転倒したこと自体は理解できるが、決してレッドカードになるようなプレーではない。FKから失点したことは彼ら（審判団）のせいではないが、この判定が試合を完全に変えてしまった」

早急な立て直しが求められるマンチェスター・ユナイテッド。今後はチャンピオンズリーグ（CL）のスポルティング戦を挟み、リーグ戦ではブレントフォード、ニューカッスル、コヴェントリーと対戦する。

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