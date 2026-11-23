マンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任したマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、自身の初陣を振り返った。クラブ公式サイトが伝えた。

22日、プレミアリーグ第11節でマンチェスター・Uはリヴァプールとアウェイで対戦。ここまでわずか1勝と低迷し、降格圏に沈むチームはマイケル・キャリック監督を解任し、アメリカ代表を率いていたポチェッティーノ監督を招へいした。

アメリカ代表の活動を終えてチームに合流し、準備期間も短い中で迎えたリヴァプール戦。しかし、試合開始早々の8分にレニー・ヨロが背後に抜け出したアレクダンサー・イサクを倒してしまい、DOGSOで一発退場に。いきなり数的不利という状況に陥ると、そのままフリーキックから失点。前半のうちに2点目を許すと、後半もリヴァプールが効果的に得点を重ね、終わってみれば0ー4で破れることとなった。

試合後の記者会見に臨んだポチェッティーノ監督は、ヨロの退場の場面について「私は同意できない。なぜなら、イサクの状況はボールをコントロールできていないと思うからだ」と、DOGSOではないとの見解を示すことに。「レニーはイサクと一緒に走っていたが、彼のコントロールは良くなかった。ゴールキーパーにとっては、遅れて走るのを止めるのは普通のこと。あの瞬間、ヨロが後方からきた時は軽いタッチだった。そして倒れた。サッカーをする人なら誰でも、それが意図的なものではなく、ただ起こった状況であり、ファウルではなかったと知っている」と、一発退場ではないと感じているとした。

リヴァプール相手に4失点の大敗。ほとんどの時間を10人で戦ったとはいえ、厳しい結果となった。「今日は10人で4失点した。アンフィールドで80分以上10人でプレーした状況では、もちろん責任は私が負う。心配はない。ただ、この状況を過去と比較したくない」と、これまでの戦いと比較はしてほしくないと語った。それでも大きな4失点。「状況を考慮する必要はある。1試合負けたとしても、今日のような負け方は二度と繰り返さない。やるべきことはたくさんあるし、ここで我々は責任を負う。痛みを感じる必要はあるが、努力を続けなければならない」と、このような不様な結果になることは今後は起こさないと誓った。

これで今シーズンの失点は19。数的不利とはいえ、4失点を喫し、攻撃陣は奮起できなかった。「重要なのはチーム全体だ」と語るポチェッティーノ監督は、「常にバランスが大切だ。守備陣、中盤、攻撃陣といった特定のラインだけでなく、チーム全体のバランスが重要だ。チームが失点するのは、バランスが崩れているからだと思う。その責任は私にある」と、守備に限らず、チーム全体を見直していく必要があるとした。

【動画】新監督初陣のマンUがリヴァプール相手に4失点惨敗…