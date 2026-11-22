森保一監督率いる日本代表のラストマッチとなった11月17日のパラグアイ代表戦から4日。この試合で前半45分のみの出場となり、不完全燃焼感を抱いたまま帰国の途に就いた相馬勇紀は、所属のFC町田ゼルビアに戻り、気持ちを切り替え、今節のV・ファーレン長崎戦に臨んだ。

11月のシンガポール遠征にともに参戦した小川航基が1トップに陣取る中、相馬は西村拓真とともにシャドーでプレー。清水エスパルス戦以来、4試合ぶりの白星をもたらす必要があった。最近の町田はJ1で得点力不足にあえいでおり、清水戦の後、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島に3試合連続スコアレスドローという不本意な結果を強いられている。昇格組の長崎をホーム・GIONスタジアムに迎え撃つ一戦ということもあり、今回は何としてもゴールを奪わなければならなかった。

相馬自身も序盤から明本考浩と連動しながら左サイドを打開。得意のリスタートでもチャンスを作る。前半26分に小川が負傷で退くアクシデントが発生。テテ・イェンギが入り、少しリズムが変わったが、相馬の「前へ前へ」という意識は不変だった。迎えた前半42分、背番号7は昌子源の縦パスに鋭く反応。左サイドから一気にゴール前へ侵入し、決定的シュートを放ったが、惜しくも枠の外となった。「割と角度はなかったんですけど、逆のサイドのネットの方を狙った。でもちょっとスピードが上がっていてコントロールしきれなかった。あそこは決めないといけなかったですね」と大いに反省していた。

0−0で折り返した後半、町田はさらにギアを上げ、長崎ゴールにシュートの雨嵐を降らせる。その本数は11本。にもかかわらず、どうしてもネットを揺らせない。最たるものが後半43分の場面、昌子のロングスローをテテ・イェンギ、明本が頭で落とし、ファーサイドに詰めた相馬が待望の1点をゲットしたかと思いきや、VARが介入し、最終的にオフサイドの判定が下された。「コンマ何秒の世界の判断で、オフサイドにかからなければよかったですけど、数センチ（ズレていたと）と聞きました。次はもうちょっと膨らみながら入れたらなと思います」と本人も悔しさをにじませた。

結局、町田は均衡を破れないまま、またしてもスコアレスドロー。首位・FC東京が確実に3ポイントを積み上げて勝ち点36に伸ばす中、町田は30で足踏み。これは予期せぬ停滞といっていいだろう。2026年AFCアジア最優秀監督に選ばれたばかりの黒田剛監督も「クリーンシートは続いているが、得点の取れていない試合も続いている。それは当然、受け入れられるものではない」と試合後の記者会見で発言。「ポジティブに捉えれば、まだ15節で半分も行っていませんが、ネガティブに言えば、『これ以上、離されたら優勝はないよ』くらいの危機感を持たないといけない局面でもある」とも言及し、険しい表情をのぞかせた。

相馬も厳しい現状を直視しつつ、改めて改善点を指摘した。「ここ最近、なかなかボールを触れなかったり、触る位置が少し低い印象がある。もうちょっと最終ラインの近くで自分がボールを触れるようにならないと、得点からはかなり遠ざかってしまう。そこは自分でも考えているし、高い位置で受けて仕掛ける形を増やしたいとずっと考えながらやっています」。チームとしても、さらにやるべきことがあると感じている様子だ。「ボール保持や奪ったボールを取られないという数値は、10月はリーグトップだったと聞いています。でも、そこから速い攻撃で決め切るところが減っているんですよね。もともとウチはショートカウンターで点を取れてたチーム。今回もそれを狙っていたのに仕留め切れなかった。そこが決まりだせば、勝てるようになるのかなと感じます」と町田の武器や強みを今一度、思い返して、そこを突き詰めていく必要性を口にした。

そうやって町田を強い集団へと変貌させ、自らもJ1で突き抜けた存在になることが、次の日本代表入りに近づく絶対条件。相馬は2022年のカタール大会に出場したものの、今年の北中米大会は落選。その後の9・10月シリーズ、11月は再招集されるに至ったが、それも東京五輪から長く共闘してきた森保監督が指揮を執っていたことが大きい。2027年3月から就任する大岩剛監督は東京世代と特別な関係性がないため、前指揮官ほど彼ら偏重のメンバー編成はしないだろう。むしろ、自身が育て上げたパリ・ロサンゼルス五輪の若手を重用することも考えられる。

2027年には30歳の大台を迎える相馬がもう一度、世界の大舞台をつかみ取ろうと思うなら、本当に「Jでは手が付けられない存在」になるしかないのだ。4年後へのリスタートとなった長崎戦は苦い結末となったが、本当の勝負はここから。「国内組でも十分に戦える」という事実をしっかりと見せつけ、新指揮官やコーチングスタッフを納得させてこそ、新たな道が開けてくる。相馬勇紀は「Jリーグの希望」になるべきだし、実際にそれだけの底力があるはず。マルチな能力を持つアタッカーのさらなる進化を興味深く見守りたいものである。

取材・文＝元川悦子

【ハイライト動画】FC町田ゼルビアvsV・ファーレン長崎