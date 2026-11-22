「スマホはあるけれど、別の部屋で転んだら手が届くだろうか」。

老後の一人暮らしで心配なのは、急に具合が悪くなったときや、転んで立ち上がれなくなったときです。普段は一人で気楽に暮らしていても、いざというときに誰が気付いてくれるのか、不安になることもあるでしょう。今回は、家の中で助けを呼ぶ手段、連絡が途切れたときの約束、救急時に必要な情報のまとめ方を紹介します。身近に頼める人がいない場合の相談先も知っておきましょう。

有料の見守りサービスを検討するときも、まずは身近な連絡手段や自治体の制度で、どこまで備えられるか確認しましょう。そのうえで、足りない部分を補うサービスを、初期費用や月額料金、対応内容を比べながら選ぶことが大切です。

◆家の中でも、連絡手段を手の届くところに

スマホを居間で充電したまま、寝室や脱衣所へ移動することはありませんか。家の中に電話があっても、動けなくなった場所から手が届かなければ、助けを呼ぶのは難しくなります。

まずは、普段どこにスマホを置いているかを振り返ってみましょう。家の中でも持ち歩く、寝るときは枕元に置くなど、生活に合わせて置き場所を決めます。充電する時間を決めておくと、使おうとしたときの電池切れも防げます。

急病やけがで救急車が必要なときは「119番」です。通報すると、指令員が住所や状況などを順にヒアリングします。集合住宅なら、建物名と部屋番号まで伝えられるよう、自宅の住所を電話のそばにも控えておくと安心です。

◆連絡が途切れたらどうするか、先に決めておく

自分で電話できない場合に備え、連絡が途切れたときの対応を決めておくことも大切です。頼める相手がいるなら、「水曜と日曜の夜にメッセージを送る。届かなければ翌朝に電話する」など、互いに続けやすい約束を交わしておきましょう。もし電話に出ないとき、次に誰に連絡するかまで伝えておくと、互いに速やかに動けます。

身近に頼める人がいない場合は、市区町村の高齢者福祉窓口や、地域包括支援センターに相談するという方法があります。「一人暮らしで、緊急連絡先を頼める人がいない」と伝え、利用できる見守り事業や緊急通報サービスがあるか、費用や利用条件とあわせて聞いてみましょう。

地域で見守りや暮らしの相談を担う「民生委員」も、身近な相談先です。「最近、人と話す機会が減った」「見守りについて、どこに相談すればいいか分からない」といった心配事も話せます。担当の民生委員が分からなければ、市区町村の窓口に尋ねておきましょう。

◆かかりつけ医や服薬情報を一枚にまとめる

具合が悪いときは、飲んでいる薬や持病をその場で説明できないこともあります。氏名・住所、かかりつけの医療機関、持病やアレルギー、服薬情報、連絡してほしい相手がいればその連絡先を、一枚にまとめておきましょう。お薬手帳の置き場所も書いておくと、自分以外の人にも詳しい情報を確実に伝えられます。

例えば東京都豊島区では、区内に住民登録がある65歳以上の希望者に、「救急医療情報キット」を無料で配布しています。かかりつけの医療機関や飲んでいる薬、緊急連絡先などを書いた用紙を専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管しておくものです。

自分で説明できないときに備えて、お住まいの市区町村にも同様の制度があるか、配布対象や費用とあわせて確認してみましょう。

◆元気なうちに、自宅で3つの確認を

「電話は手の届くところにあるか」「連絡が途切れたら、誰がどう動くか」「薬や持病の情報はどこにあるか」。この3つを、普段の暮らしに当てはめて確認しておきましょう。

そのうえで、自分で電話できない場合の対応など、足りない備えを考えます。有料の見守りサービスを利用するなら、料金だけでなく、誰に通知され、誰が安否確認に動くのかも確かめましょう。自分の暮らしに必要な機能と、無理なく払い続けられる費用の両方から選ぶことが大切です。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）