プレミアリーグ第11節が21日に行われ、ニューカッスルとアーセナルが対戦した。

試合は33分にカイ・ハヴァーツの絶妙なスルーパスに抜け出したエベレチ・エゼが右足で流し込んでアウェイのアーセナルが先制に成功したが、49分にはショートカウンターから最後はハーヴィー・バーンズが決め切り、ニューカッスルが同点に追いついた。

さらに、62分にはコーナーキックから最後はマリック・チャウがこぼれ球を押し込んでニューカッスルが逆転したものの、78分にノニ・マドゥエケがドリブルで切り込んでから左足を振り抜いて試合を振り出しに戻すゴールを挙げた。

その後、両チームとも勝ち越しゴールを奪うことはできず、試合はこのまま2－2で終了。首位アーセナルのリーグ戦連勝は「5」でストップしている。

次節、アーセナルは24日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のドルトムント戦後の29日にホームでマンチェスター・シティと、ニューカッスルは29日にアウェイで三笘薫が所属するブライトンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ニューカッスル 2－2 アーセナル

【得点者】

0－1 33分 エベレチ・エゼ（アーセナル）

1－1 49分 ハーヴィー・バーンズ（ニューカッスル）

2－1 62分 マリック・チャウ（ニューカッスル）

2－2 78分 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

【ハイライト動画】アーセナルはニューカッスルとドローで連勝ストップ